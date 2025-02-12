شباب الأهلي يتفوق على الوحدات بـ «ثنائية» أزمون



مراد المصري (أبوظبي)



فاز شباب الأهلي على الوحدات الأردني 2-0، في ذهاب دور الـ16، من «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم، باستاد عمان الدولي، وسجل الهدفين سردار أزمون في الدقيقتين 53 و66، وقطع «الفرسان» خطوة كبيرة لبلوغ «دور الثمانية»، قبل مباراة الإياب التي تقام باستاد راشد في دبي 19 فبراير الجاري.

اعتمد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، على سردار أزمون في قيادة الهجوم، بعد تعافيه من الإصابة، مع «المداورة» في مراكز أخرى، وجاء الشوط الأول خالياً من الخطورة، باستثناء تسديدة أزمون بجوار القائم في الدقيقة 25، ولم ينجح «الفرسان» في ترجمة الاستحواذ على الكرة بنسبة 77%، إلى أهداف.

وبدأ إيقاع اللقاء أسرع في الشوط الثاني، وسط الأمطار التي هطلت على الملعب،

وافتتح أزمون التسجيل لشباب الأهلي بتسديدة صاروخية من اللمسة الأولى من خارج المنطقة سكنت شباك الوحدات في الدقيقة 53.

وتعرض أزمون لعرقلة من عبدالله الفاخوري حارس الوحدات، احتسبها الحكم ضربة جزاء، ترجمها أزمون إلى الهدف الثاني في الدقيقة 66.

أجرى سوزا عدداً من التغييرات، بإشراك داميان جارسيا «الوافد الجديد» خلال «الانتقالات الشتوية» بدلاً من برينو، ومؤنس دبور بدلاً من أزمون.