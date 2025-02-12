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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يحتفظ بلقب «طواف عُمان»

«الإمارات للدراجات» يحتفظ بلقب «طواف عُمان»
12 فبراير 2025 20:23

 
مسقط (وام)

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احتفظ آدم بيتس لاعب فريق الإمارات «أكس آر جي» للدراجات الهوائية بلقب طواف عُمان، وذلك بعد منافسة كبيرة مع الثنائي الفرنسي ديفيد جودو دراج «جروباما-إف دي جي»، وفالنتين باريه- بنتري دراج «سودال كويك-ستيب».
وأنهى بيتس المرحلة الخامسة والأخيرة من طواف عُمان في المركز الثاني على قمة جبل الأخضر، وبفضل النتيجة، انتقل ييتس إلى قميص القائد، ليحتفظ بلقب طواف عُمان بنجاح.
وكان الفوز بالتصنيف العام أحد أبرز أهداف ييتس في بداية الموسم، خاصة بعد أن أحرز اللقب في أول مشاركة له في سباق الموسم الماضي، ومع عدد سلسلة من الانطلاقات القوية في الختام يوم الأربعاء، نجح ييتس في تجاوز متصدر السباق جودو، ليعبر خط النهاية بفارق ثوانٍ معدودة عن الفائز بالمرحلة، باريه-بنتري.
وبفضل جهوده، تمكن ييتس من انتزاع القميص الأحمر، متفوقاً على باريه-بنتري الذي حل في المركز الثاني بفارق 6 ثوانٍ، وعلى جودو الذي جاء في المركز الثالث بفارق 39 ثانية.
وقال ييتس عقب التتويج: «كنا ندرك منذ الوهلة الأولى أن هذه المرحلة ستكون معركتنا الحاسمة، صحيح كان هناك صعود صعب في المرحلة الثالثة، إلا أن قصر مسافتها وإيقاعها السريع لم يكن يتناغم مع قدراتي، كما هو الحال في المرحلة الأخيرة وراهنا على صبرنا حتى هذه اللحظة، وأثمر انتظارنا نصراً مستحقاً».
وأضاف «واصلنا الضغط منذ الانطلاقة الأولى، لأننا كنا ندرك أن مفتاح النجاح يكمن في التحكم في مجريات السباق، وحصد الثواني الإضافية الثمينة في خط النهاية».

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