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الرياضة

«العداء والخطر» يمنعان جماهير سانت إتيان من مباراة مارسيليا!

«العداء والخطر» يمنعان جماهير سانت إتيان من مباراة مارسيليا!
12 فبراير 2025 20:54

 
باريس (أ ب)

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قررت السلطات الفرنسية منع جماهير سانت إتيان من السفر إلى مارسيليا، لحضور المباراة التي تجمع بين الفريقين العريقين في الدوري الفرنسي لكرة القدم. وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن هناك خطراً حقيقياً وخطيراً بحدوث صدام بين جماهير الفريقين.
ويلعب مارسيليا، وصيف الترتيب، ضد سانت إتيان الساعي للهروب من شبح الهبوط على ملعب فيلودروم، يوم السبت.
وكان مارسيليا وسانت إتيان الأكثر تتويجاً بالألقاب في فرنسا قبل هيمنة باريس سان جيرمان على الألقاب المحلية منذ 2011، وتوج سانت إتيان بلقب الدوري 10 مرات، متفوقاً على مارسيليا بلقب واحد، وكان يسيطر على الكرة الفرنسية خلال حقبتي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، بينما أصبح مارسيليا منافساً قوياً لسانت إتيان بعد صعوده للدوري الممتاز في 1966.
ويبقى مارسيليا الفريق الفرنسي الوحيد الفائز بدوري أبطال أوروبا في 1993، وحل ثانياً خلف سانت إتيان في 1970، قبل أن يحقق لقبه الأول في عام 1971. ورغم تراجع المنافسة بين الناديين العريقين على المستوى الرياضي، لكن التوتر الشديد يسود مباريات الفريقين، وهناك حالة شديدة من العداء بين جماهير الفريقين.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية «هذا العداء الشديد أدى في مناسبات عدة إلى اشتباكات خطيرة تتطلب تدخل الشرطة التي أصيب بعض أفرادها بسبب إلقاء الشماريخ وإشعال الألعاب النارية».
ويحتل مارسيليا المركز الثاني في الدوري الفرنسي، مبتعداً بفارق 10 نقاط عن باريس سان جيرمان صاحب الصدارة، بينما يقبع سانت إيتيان في المركز السادس عشر من أصل 18 فريقاً، وذلك بعد مرور 21 جولة من المسابقة.

الدوري الفرنسي
سانت إتيان
مارسيليا
باريس سان جيرمان
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