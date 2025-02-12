الخميس 13 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل

مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل
12 فبراير 2025 21:05

 
محمد حسن (دبي)

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية

أعلن نادي دبي للفروسية، فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في نسخته الـ18، والذي ينطلق 18 فبراير الجاري بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.
ويشتمل المهرجان على 4 سباقات، هي: سباق السيدات لمسافة 101 كلم، ويقام يوم الثلاثاء 18 فبراير، وسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، ويقام يوم الأربعاء، وسباق جميلتي للأفراس لمسافة 120 كلم، ويقام يوم الخميس 20 فبراير، وسباق الكأس الرئيس لمسافة 160 كلم، ويقام يوم السبت 22 فبراير، وهو اليوم الختامي للمهرجان.
ويُعد المهرجان، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أحد أهم فعاليات روزنامة الموسم، بما يتضمنه من سباقات لمختلف الفئات، تستقطب نخبة الخيل والفرسان.
وتعقد اللجنة المنظمة للمهرجان مؤتمراً صحفياً في الثانية عشرة من مساء الاثنين، السابع عشر من فبراير بمدينة دبي الدولية للقدرة، للكشف عن تفاصيل سباقات المهرجان.
 

الإمارات
دبي
نادي دبي للفروسية
مهرجان محمد بن راشد للقدرة
مدينة دبي الدولية للقدرة
سيح السلم
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
"الفلك الدولي" يحدد غرة شهر رمضان في معظم الدول الإسلامية
علوم الدار
تحديد غرة شهر رمضان فلكياً في معظم الدول الإسلامية
اليوم 11:45
"الأعمال الخيريّة العالميّة" تُطلق 80 مشروعا بقيمة 13 مليون في موريتانيا
علوم الدار
"الأعمال الخيرية العالمية" تُطلق 80 مشروعاً بقيمة 13 مليون درهم في موريتانيا
اليوم 13:02
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
الرياضة
شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
اليوم 13:00
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
علوم الدار
مشاركون في "قمة الحكومات": تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة للحكومات العربية
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©