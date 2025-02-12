مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء المقبل



محمد حسن (دبي)

أعلن نادي دبي للفروسية، فتح باب التسجيل للمشاركة في سباقات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة في نسخته الـ18، والذي ينطلق 18 فبراير الجاري بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

ويشتمل المهرجان على 4 سباقات، هي: سباق السيدات لمسافة 101 كلم، ويقام يوم الثلاثاء 18 فبراير، وسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 101 كلم، ويقام يوم الأربعاء، وسباق جميلتي للأفراس لمسافة 120 كلم، ويقام يوم الخميس 20 فبراير، وسباق الكأس الرئيس لمسافة 160 كلم، ويقام يوم السبت 22 فبراير، وهو اليوم الختامي للمهرجان.

ويُعد المهرجان، الذي ينظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أحد أهم فعاليات روزنامة الموسم، بما يتضمنه من سباقات لمختلف الفئات، تستقطب نخبة الخيل والفرسان.

وتعقد اللجنة المنظمة للمهرجان مؤتمراً صحفياً في الثانية عشرة من مساء الاثنين، السابع عشر من فبراير بمدينة دبي الدولية للقدرة، للكشف عن تفاصيل سباقات المهرجان.

