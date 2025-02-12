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الرياضة

32 مليون دولار أرباح مبيعات تذاكر الدوري الكوري

32 مليون دولار أرباح مبيعات تذاكر الدوري الكوري
12 فبراير 2025 21:34

سلطان آل علي (دبي)

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حقق الدوري الكوري الجنوبي 2024 أرقامًا قياسية غير مسبوقة على الصعيدين المالي والجماهيري، حيث أعلنت رابطة الدوري عن إجمالي أرباح من مبيعات التذاكر بلغ 32 مليون دولار، بزيادة 23.5% عن العام الماضي، ما يعكس التطور المتسارع للمسابقة من حيث الشعبية والإيرادات، ففي الدرجة الممتازة K1 وحدها، بلغ الحضور الجماهيري 2.52 مليون متفرج، ما ساهم في تحقيق 25.6 مليون دولار من مبيعات التذاكر، أي ما يعادل 95 مليون درهم.
الأندية الأكثر تحقيقًا للأرباح كانت على رأسها سيئول بـ 5.7 مليون دولار، مستفيداً من امتلاكه أكبر ملعب في البلاد، يليه أولسان هيونداي بـ 3.5 مليون دولار، حيث استقطب أعدادًا قياسية من الجماهير خلال الموسم، بينما جاء تشونبوك هيونداي في المركز الثالث بـ 2.9 مليون دولار رغم معاناته في قاع الترتيب، المثير أن هذه الأندية الثلاثة وحدها حققت 47% من إجمالي أرباح الدوري، ما يؤكد مكانتها الجماهيرية مقارنة بباقي الفرق.
أما أولسان هيونداي، الذي توّج باللقب للعام الثالث على التوالي، فلم يكتف بالنجاح على أرض الملعب، بل حقق إنجازًا جماهيرياً ضخماً مع تسجيل 353 ألف متفرج في مبارياته، وهو ما يعني أن شخصاً من كل ثلاثة في مدينة أولسان حضر مباراة واحدة على الأقل، في مؤشر على ازدياد شعبية الفريق.
فيما يخص أسعار التذاكر، فقد شهد الدوري ارتفاعاً إلى أعلى معدل منذ 2013، حيث بلغ متوسط سعر التذكرة 9.53 دولار (35 درهماً). وتصدّر دايجو قائمة أغلى التذاكر بمتوسط 11.15 دولار، تلاه سيئول بـ 10.38 دولار، بينما كان الرقم الأعلى في البلاد من نصيب سوون سامسونج بلووينجز في دوري الدرجة الثانية، حيث بلغ متوسط سعر التذكرة 11.62 دولار.
هذه الأرقام تعكس النمو السريع للدوري الكوري، الذي بات يستقطب مزيداً من المشجعين ويحقق إيرادات قياسية، مما يعزز مكانته أحد أكثر الدوريات تطوراً في آسيا.

كوريا الجنوبية
الدوري الكوري
أولسان هيونداي
تشونبوك
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