اختتام فعاليات «الملتقى الدولي للقدرة» في أبوظبي



أبوظبي (وام)



اختتمت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة أعمال «الملتقى الدولي» للقدرة في فندق الوثبة بأبوظبي، ضمن فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة، بمشاركة نخبة من خبراء الاتحاد الدولي والمنظمات الدولية، وبليشه الكتبي، المدير التنفيذي لمركز الإمارات للتحكيم الرياضي، إلى جانب ممثلين عن جامعة الإمارات، وكليات التقنية العليا.

وشهدت الفعاليات الختامية مؤتمر «الرياضة والمجتمع»، وقصة النجاح المثمر بين جامعة الإمارات والقرية، ومشروع التخرج في أنظمة الخيول، وتخطيط التدريب والإدارة طويلة المدى لمسيرة خيول القدرة والتحمل، بالإضافة إلى ندوة حول المنشطات من منظور قانوني، ونظرة عامة على إطار القانون الرياضي في أبوظبي، وآلية التحكيم الرياضي وفض المنازعات.

وأكد مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، أن القرية تحقق استدامة النجاح، والتميز في المبادرات المبتكرة، واستخدام أفضل الممارسات في مجال السباقات، بدعم من القيادة الرشيدة، موضحاً أن القرية ماضية في تنفيذ الخطط الاستراتيجية التطويرية، وتبني البرامج الحديثة، بما يواكب مسيرتها العالمية.

وأشار إلى أن الملتقى الدولي للقدرة المتزامن مع فعاليات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يسهم في تعزيز مسيرة النمو، وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات الدولية، والشركاء.

ونوه المهندس محمد علي الحضرمي، مدير الفعاليات في القرية إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات لتعزيز التعاون المشترك في مجال التعليم والتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، بوجود عدد من طلبة الطب البيطري من الجامعة يتلقون التدريب في عيادة القرية، وفق معايير ومتطلبات محددة وفرتها القرية في العيادة البيطرية، لاستيفاء شروط التدريب الأكاديمي لطلاب الطب البيطري «قيد التخرج».

وأشاد باستمرار هذا التعاون للعام الثاني على التوالي، بوجود أكثر من 28 طالباً من قسم الطب البيطري من المواطنين، بعد اكتمال التدريب في عيادة القرية، مشيراً إلى أنهم التحقوا بالعمل في جهات ومؤسسات وطنية، كما أن القرية تستعين بهم في السباقات، ضمن استراتيجية تمكين الكفاءات الوطنية.