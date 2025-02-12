العين وكلباء.. «مواصلة الانتصارات» في «أدنوك للمحترفين»

مراد المصري (أبوظبي)

تنطلق «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بإقامة مباراتين اليوم، يلتقي العين مع كلباء على استاد هزاع بن زايد في العين، ويبحث الفريقان عن الاستمرار في الانتصارات، فيما يلعب خورفكان مع العروبة على استاد صقر بن محمد القاسمي، في مباراة ينتظر أن تكون مثيرة وقوية.

ويتطلع العين إلى البناء على الفوز في الجولة الماضية على حساب البطائح، فيما يدخل كلباء اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب تفوقه على الشارقة، ما يجعلنا نترقب مباراة بطموحات كبيرة.

ويسعى «الزعيم» لمواصلة تحسين موقعه في الترتيب، ويحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة، كما يبحث «النمور» عن التقدم إلى الأمام، بعدما جمع 21 نقطة، وضعته في المركز الثامن حالياً.

وشهدت مباراة الذهاب أحداثاً ومجريات حافلة بالإثارة، بعدما انتهت بالتعادل 3-3، عندما عاد العين من تأخره بثلاثة أهداف، ليدرك التعادل في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتحمل المباراة الطابع الصربي، مع وجود المدرب فلاديمير إيفيتش مع «الزعيم»، وفوك رازوفيتش مع «النمور»، وكلاهما يتميز بالاعتماد على التنظيم والقوة البدنية في أسلوب اللعب.

من جانبه، يتطلع خورفكان والعروبة لتعويض الخسارة في الجولة الماضية، وفيما يسعى «النسور» لتأمين موقعه بمواصلة الابتعاد عن مناطق الخطر، بعدما جمع 15 نقطة، وضعته بالمركز الحادي عشر، فإن العروبة تحت الضغط لحصد النقاط في المباراة، بعدما توقف رصيده عند 3 نقاط فقط في المركز الأخير، واكتفى الفريق بفوز «يتيم»، والخسارة في 14 مباراة.

وتتواصل الجولة غداً، بإقامة 3 مباريات، يلتقي النصر والوصل، البطائح ودبا الحصن، وعجمان وبني ياس، فيما تأجلت مواجهتي الجزيرة مع الشارقة، والوحدة مع شباب الأهلي إلى 27 أبريل المقبل، لظروف مشاركة «الملك» و«الفرسان» في دوري أبطال آسيا 2.