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الرياضة

منتخب الجوجيتسو يُكمل تحضيرات كأس آسيا للناشئين

منتخب الجوجيتسو يُكمل تحضيرات كأس آسيا للناشئين
13 فبراير 2025 01:15

بانكوك (الاتحاد)

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منتخب الجوجيتسو يكمل جاهزيته لـ«آسيوية تايلاند»

اجتاز لاعبو منتخبنا الوطني للجوجيتسو في فئة تحت 14 عاماً، إجراءات الوزن الرسمية بنجاح، ليُكمل تحضيراته، استعداداً لخوض منافسات النسخة الأولى من كأس آسيا للناشئين، التي تنطلق اليوم في العاصمة التايلاندية بانكوك.
ويستعد لاعبو المنتخب لمواجهة نخبة من المواهب الصاعدة في القارة الآسيوية، وسط أجواء حماسية، تعكس مدى جاهزيتهم للمنافسة على المراكز المتقدمة.
وأكد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الجوجيتسو، أن اللاعبين في قمة جاهزيتهم للمشاركة في البطولة، التي تمثل محطة مهمة في مشوارهم الاحترافي، ونموهم المستدام في اللعبة.
وقال: «نخوض هذه البطولة بأهداف واضحة، حيث نعمل على بناء جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل الدولة في المحافل القارية والدولية، وحرصنا على إعداد اللاعبين وفق أعلى المعايير التدريبية، وضمان دخولهم المنافسات بثقة وقوة. هذه البطولة سوف تتيح لهم فرصة لاكتساب الخبرة في أجواء تنافسية متميزة، وتساعدهم على صقل مهاراتهم وتطوير أساليبهم في مواجهة منافسين من مدارس مختلفة على صعيد القارة».
وتُعد مشاركة منتخب الناشئين تحت 14 عاماً في كأس آسيا خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الدولة على الساحة القارية لرياضة الجوجيتسو، وتأكيد نجاح نهج الاتحاد في تطوير قاعدة الممارسين وصناعة الأبطال.

منتخب الجوجيتسو
الجوجيتسو
كأس آسيا للناشئين
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