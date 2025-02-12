كلوب بروج يخطف أتالانتا في «أبطال أوروبا»



بروج (أ ف ب)



حقق كلوب بروج البلجيكي فوزاً ثميناً وقاتلاً على ضيفه أتالانتا الإيطالي 2-1، على ملعب «يان بريدل» في بروج في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل الإسباني فيران خوتجلا (15)، والسويدي جوستاف نيلسون (90+4 من ركلة جزاء) هدفي كلوب بروج، والكرواتي ماريو باشاليتش (41) هدف أتالانتا.

ويلتقي الفريقان إياباً الثلاثاء المقبل في برجامو.

وكان كلوب بروج الذي أنهى دور المجموعة الموحدة في المركز الـ24 الأخير، الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة، وكان بإمكانه هز الشباك في أكثر من مرتين، لكن أتالانتا، تاسع الدور الأول، استعاد توازنه في الدقائق العشر الأخيرة، وكان في طريقه إلى اقتناص فوز قاتل، لولا تألق حارس المرمى سيمون مينيوليه، قبل أن يفعلها أصحاب الأرض بالحصول على ركلة جزاء سجلوا منها هدف الأنتصار.

وضغط بروج منذ بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل مبكراً عندما انطلق المهاجم اليوناني خريستوس تسوليس من منتصف الملعب في هجمة مرتدة سريعة أنهاها بتسديدة قوية زاحفة تصدى لها حارس المرمى الدولي البرتغالي روي باتريسيو على دفعتين (7).

ولم يتأخر أصحاب الأرض في هز الشباك، وتحديداً بعد ثماني دقائق، عندما قطع المغربي الأصل شمس الدين الطالبي كرة مررها قطب الدفاع السويدي إيساك هيان إلى زميله النمساوي ستيفان بوش، فتوغل في الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة، ومررها عرضية زاحفة إلى خوتجلا، فهيأها لنفسه بيمناه وسددها «على الطاير» بالقدم ذاتها قوية على يمين باتريسيو.

وكانت أول وأخطر فرصة للضيوف الذين غاب عن صفوفهم المهاجم الدولي النيجيري أديمولا لوكمان، أفضل لاعب في القارة السمراء، بسبب الإصابة، في الدقيقة 27 عندما كاد بوش يعوض خطأه بتسديدة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس مينيوليه (27).

وتابع كلوب بروج أفضليته، وكان قاب قوسين أو أدنى من هز الشباك، إثر هجمة منسقة، وتبادل رائع للكرة أنهاها دي ماكسيم كويبر بتسديدة قوية بيسراه من داخل المنطقة في الشباك الخارجية (30).

وأهدر ماتيو ريتيجي، هداف الكالتشيو حتى الآن (20 هدفاً)، فرصة التعديل، عندما تلقى كرة من هيان عند حافة المنطقة، وتلاعب بلاعب الوسط السويسري أردون جاشاري، وتوغل داخلها، لكنه لعبها بخارج قدمه اليمنى بجوار القائم الأيسر (40).

ونجح باشاليتش في إدراك التعادل بضربة رأسية من مسافة قريبة، إثر تمريرة عرضية لدافيدي زاباكوستا أسكنها على يسار الحارس مينيوليه (41).

وهو الهدف الثالث لباشاليتش في تسع مباريات في المسابقة هذا الموسم.

وتابع بروج تفوقه في الشوط الثاني، وكاد دي كويبر يفعلها بتسديدة «على الطاير» بيسراه من حافة المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (53)، وأخرى قوية زاحفة من خارج المنطقة للطالبي بين يدي باتريسيو (58).

وكاد أتالانتا يفعلها خلافاً لمجريات اللعب برأسية لزاباكوستا من مسافة قريبة أبعدها مينيوليه بصعوبة من خط المرمى قبل أن يشتتها الدفاع (66)، ثم أهدر لاسار سمردزيتش، بديل باشاليتش، فرصة سهلة بغرابة، إثر توغل داخل المنطقة دون رقابةو حيث سدد الكرة بجوار القائم الأيسر (66).

وأنقذ مينيوليه مرماه من هدف محققو بإبعاده بصعوبة تسديدة قوية لمواطنه شارل دي كيتيلار من خارج المنطقة إلى ركنية لم تثمر (83)، وتصدى لأخرى قوية للبديل الدولي الكولومبي خوان كوادرادو من حافة المنطقة (90).

واحتسب الحكم التركي خليل أوموت ميلر ركلة جزاء لكلوب بروج، إثر تدخل لهيان بيده على وجه نيلسون، بديل تسوليس، فانبرى لها السويدي بنفسه مسجلاً هدف الفوز (90+4).