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الرياضة

بايرن ميونيخ يعود بالفوز الثمين من معقل سلتيك

بايرن ميونيخ يعود بالفوز الثمين من معقل سلتيك
13 فبراير 2025 02:17


جلاسكو (أ ف ب) 

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عاد بايرن ميونيخ الألماني، بفوز ثمين من أرض سلتيك الأسكتلندي 2-1، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وسجل الفرنسي مايكل أوليسيه (45) والإنجليزي هاري كين (49) هدفي البايرن، والياباني دايزن مايدا (79) هدف سلتيك.
ويلتقي الفريقان إياباً في ميونيخ الثلاثاء المقبل.
ودخل الفريق البافاري المباراة على وقع ثلاث هزائم خارج أرضه من أصل 4 مباريات في المجموعة الموحدة، في حين لم يخسر سلتيك على أرضه هذا الموسم في مختلف المسابقات، وحقق الفوز في 3 مباريات، وفاز في واحدة في المجموعة الموحدة.
وظن سلتيك أنه افتتح التسجيل بعد مرور 27 ثانية فقط، عندما سار لاعبه الألماني نيكولاس كون بالكرة على الجهة اليسرى، ثم أطلق كرة زاحفة بيسراه من مشارف المنطقة استقرت في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف، لأن زميله آدم إيداه أزعج الحارس المخضرم مانويل نوير حاجباً عنه الرؤية.
وفي أول محاولة خطرة للبايرن تصدى حارس سلتيك الدنماركي كاسبر شمايكل لكرة أوليسيه (12).
وتدخل شمايكل مرة جديدة لإنقاذ مرماه من كرة راسية لكين من مسافة قريبة (31)، وتابع كين كرة برأسه من ركلة ركنية، لكن في الشباك الخارجية (43).
وفي الثواني الاخيرة من الشوط الأول، تلقى أوليسيه كرة أمامية فسيطر عليها وسددها قوية بيسراه في سقف شباك سلتيك مفتتحاً التسجيل.
وأضاف كين الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني مستغلاً كرة من ركلة ركنية سددها بيسراه داخل الشباك (49) رافعاً رصيده إلى 7 اهداف في المسابقة القارية هذا الموسم.
ونجح سلتيك في تقليص الفارق عبر هدافه مايدا (79).

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
بايرن ميونيخ
سلتيك
هاري كين
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