فينورد يُسقط ميلان!

روتردام (أ ف ب)



حقق فينورد الهولندي الأهم بفوزه على ضيفه ميلان الإيطالي 1-0 على ملعب «دي كويب» في روتردام في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل البرازيلي بايشاو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة.

ويلتقي الفريقان إياباً الثلاثاء المقبل على ملعب «سان سيرو» في ميلانو.

ولم يقدم ميلان، الثالث عشر في دور المجموعة الموحدة، المستوى المأمول أغلب فترات المباراة، واستقبلت شباكه هدفاً مبكراً، إثر خطأ لحارس مرماه الدولي الفرنسي مايك مينيان، قبل أن ينتفض في الدقائق الأخيرة، دون أن ينجح في إدراك التعادل.

في المقابل، قدم فينورد، التاسع عشر في المجموعة الموحدة، أداءاً جيداً في أول مباراة بقيادة مدربه الجديد باسكال بوشارت خليفة الدنماركي براين بريسك بسبب «النتائج غير المستقرة وغياب الكيمياء» وفقاً للنادي.

وأهدر الهولندي تيجاني رايندرس فرصة سهلة لمنح التقدم إلى ميلان، ثاني أفضل المتوجين باللقب (سبع مرات)، عندما تهيأت أمامه كرة على مسافة قريبة، تابعها برعونة بيسراه بين يدي الحارس الألماني تيمون فيلينروثر (2).

ومنح بايشاو التقدم لفينورد بتسديدة قوية زاحفة جانبية أخطأ حارس المرمى الدولي الفرنسي مايك مينيان في التعامل معها فعانقت شباكه (3).

وانتظر ميلان الدقيقة 16 لتهديد مرمى فينورد بتسديدة قوية للبرتغالي جواو فيليكس بين يدي الحارس فيلينروثر، وسدد اللاعب نفسه كرة قوية من داخل المنطقة بين يدي الحارس (31).

وكاد بايشاو يفعلها للمرة الثانية وبالطريقة ذاتها بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة ارتطمت بالعارضة وتحولت إلى خارج الملعب (38).

وأهدر البرتغالي الآخر رافايل لياو فرصة ذهبية لإدراك التعادل عندما انطلق بسرعة في هجمة مرتدة وتوغل داخل المنطقة، لكنه تباطأ في التسديد، فتدخل المدافع جيفايرو ريد وأبعد الخطر (40).

وسدد رايندرس كرة من داخل المنطقة فوق العارضة (69)، ورد عليه بايشاو بتسديدة ساقطة من مسافة بعيدة، بعدما لاحظ تقدم مينيان عن عرينه لكنها مرت بجوار القائم الأيمن (72).

وسدد البديل الدولي النيجيري صامويل تشيكويزي كرة قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس (74).

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