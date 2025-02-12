بنفيكا يقبض على موناكو في عقر داره



موناكو (أ ف ب)



وضع بنفيكا البرتغالي قدماً في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه الثمين على مضيفه موناكو الفرنسي المنقوص 1-0 على ملعب «لويس الثاني» في موناكو في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل المهاجم الدولي اليوناني فانجيليس بافليديس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 رافعاً رصيده إلى ستة أهداف في تسع مباريات في المسابقة.

ويلتقي الفريقان إياباً الثلاثاء المقبل في لشبونة.

وكان بنفيكا، السادس عشر في دوري المجموعة الموحدة، البادئ بالتهديد، عندما قطع الإسباني ألفارو كاريراس كرة من منتصف الملعب، وانطلق بسرعة قبل أن يسددها زاحفة من 35 متراً مرت بجوار القائم الأيسر (5).

ورد موناكو بتسديدة قوية من داخل المنطقة للاعب وسطه الجزائري الأصل مغنيس أقليوش، أبعدها الحارس الأوكراني أناتولي تروبين بصعوبة إلى ركنية (9).

وكاد كاريكاس يفعلها عندما تلقى كرة داخل المنطقة من المهاجم اليوناني فانجيليس بافليديس وتلاعب بالمدافع البرازيلي فاندرسون وسددها زاحفة تصدى لها الحارس البولندي رادوسلاف ماييتشكي (44).

ونجح بنفيكا في افتتاح التسجيل، عندما تلقى بافليديس كرة خلف الدفاع، فتوغل داخل المنطقة، وحاول المدافع الغاني محمد ساليسو إبعادها، لكنها تهيأت أمام المهاجم الدولي اليوناني الذي لعبها ساقطة من مسافة قريبة بخارج قدمه اليمنى إلى داخل المنطقة (48).

وتلقى موناكو ضربة قاسية بطرد لاعب وسطه الجديد الدولي الليبي معتصم المصراتي المعار في فترة الانتقالات الشتوية الحالية من سبورتينج براجا البرتغالي، لتلقيه الإنذار الثاني، بسبب مطالبته الحكم الايطالي ماوريتسيو مارياني بتوجيه بطاقة صفراء إلى كاريكاس إثر ارتكابه خطأ بحق المهاجم السويسري بريل إمبولو (52).

ونزل بنفيكا بكل ثقله على مرمى مضيفه في محاولة لاستغلال النقص العددي في صفوفه لكن دون جدوى.