شفيونتيك تهرب من «مقصلة الكبار»!



الدوحة (أ ف ب)



قلبت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنفة ثانية خسارتها المجموعة الأولى أمام التشيكية ليندا نوسكوفا إلى فوز صعب 6-7 و6-4 و6-4، وبلغت ربع نهائي دورة الدوحة للتنس (1000 نقطة).

وتحاشت شفيونتيك حاملة اللقب في السنوات الثلاث الماضية، الإقصاء المبكر، كما كان مصير البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى التي سقطت أمام الروسية ايكاترينا ألكسندروفا بثلاث مجموعات، والأميركية كوكو جوف الثالثة بخسارتها أمام الأوكرانية مارتا كوستيوك.

بعد أن حسمت بسهولة الشوط الفاصل في مصلحتها 7-1 في المجموعة الأولى، تقدمت التشيكية التي بلغت نصف نهائي دورة أبوظبي الأسبوع الماضي، على منافستها في المجموعة الثالثة 4-3، ثم 30-0 على إرسال البولندية قبل أن تنقذ الأخيرة الموقف، وتقلب الأمور في مصلحتها في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين ونصف الساعة.

يذكر أن شفيونتيك خسرت أول مجموعة لها في دورة الدوحة، منذ أن فازت في ثلاث مجموعات في الدور الثاني من نسخة عام 2022.

وتلتقي شفيونتيك في الدور المقبل مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السابعة، والفائزة على السلوفاكية ريبيكا شرامكوفا 7-6 و6-2.

وعلى الرغم من تقدمها 3-0 في المجموعة الأولى، أضاعت ريباكينا ثلاث فرص للحسم في الشوط العاشر، قبل أن تسيطر على المباراة عبر شوط فاصل.

وكسرت بطلة ويمبلدون السابقة إرسال منافستها المصنفة 46 بداية المجموعة الثانية، ثم فازت بأربعة أشواط متتالية حاسمة اللقاء في 84 دقيقة.

وودّعت الإيطالية جازمين باوليني المصنفة رابعة عالمياً الدورة، بعد خسارتها أمام اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-2 و6-2.

وخسرت باوليني مواجهتها الثانية توالياً أمام أوستابنكو، بعدما أقصتها الأخيرة من بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، في 2023.

وكانت باوليني (29 عاماً) وصيفة رولان جاروس وويمبلدون العام الماضي بلغت ثمن النهائي، بفوزها على الفرنسية كارولين جارسيا 6-3 و6-4، فيما فازت أوستابنكو على الروسية ليودميلا سامسونوفا السادسة عشرة 7-6 و7-5.

ونجحت أوسابنكو بكسر إرسال منافستها الإيطالية مرتين في المجموعة الأولى، لكنها خسرت إرسالها الأول في المجموعة الثانية.

سرعان ما تداركت الأمور، وكسرت ثلاثة أشواط إرسال متتالية لباوليني لتحسم المباراة.

وستلعب اللاتفية مع التونسية أنس جابر الفائزة على الأميركية صوفيا كينن 6-3 و6-4.

حسمت التونسية المجموعة الأولى بسهولة في مدى 26 دقيقة، بعدما كسرت إرسال الأميركية في الشوط الثاني، لكنها وجدت مقاومة من كينن في الثانية، حيث تبادلتا كسر إرسال في الشوطين الخامس والسادس، قبل أن تفعلها جابر للمرة الثانية في السابع، وتتقدم 4-3 و5-3 إلى أن نجحت في حسمها في مصلحتها 6-4 في 39 دقيقة.

والتقت جابر مع أوستابنكو الأسبوع الماضي في الدور الاول لدورة أبوظبي، وتغلبت عليها 7-6 و7-5 وكان الثالث توالياً في ست مواجهات بينهما.

وتتفوق جابر في المواجهات المباشرة برصيد 4 انتصارات مقابل خسارتين.

وبلغت ربع النهائي أيضاً الأميركية الأخرى جيسيكا بيجولا السادسة، بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا العاشرة 6-3 و7-5، وضربت موعداً مع الروسية الأخرى إيكاترينا ألكسندروفا الفائزة على البلجيكية إيليز ميرتنس 6-4 و6-2.

كما تأهلت الأوكرانية مارتا كوستيوك بتغلبها على البولندية ماجدا لينيت 6-4 و6-2، وتلتقي مع الأميركية أماندا أنيسيموفا التي تغلبت على الكندية ليلى فرنانديز 6-3 و6-0.