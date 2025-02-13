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الرياضة

ريباكينا «محبطة» من قرار رابطة التنس

ريباكينا «محبطة» من قرار رابطة التنس
13 فبراير 2025 10:06

 
الدوحة (د ب أ)

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أكدت الكازاخية يلينا ريباكينا أنها محبطة، بسبب استمرار إيقاف مدربها الكرواتي ستيفانو فوكوف، بقرار من رابطة لاعبات التنس المحترفات، بعد انتهاء التحقيق. وقررت رابطة لاعبات التنس المحترفات في الشهر الماضي إيقاف فوكوف مؤقتاً عن تولي دور رسمي في البطولات، بعدما أعلنت ريباكينا انضمامه مجدداً لطاقمها التدريبي. وتصاعدت مخاوف على مدار سنوات عدة بشأن سلوك فوكوف تجاه ريباكينا، التي قادها إلى الفوز بلقب بطولة ويمبلدون في عام 2022.
وقالت رابطة محترفات التنس في بيان: «نؤكد أن التحقيق المستقل في انتهاك محتمل لقواعد سلوك الرابطة من ستيفانو فوكوف انتهى».
وأضاف البيان: «بعد انتهاء التحقيق يبقى الإيقاف قائماً، ولن نقدم تفاصيل إضافية لحماية سرية ونزاهة التحقيق ونتائجه».
وشددت الرابطة أيضاً على الالتزام بضمان التعامل مع جميع الأمور بطريقة عادلة وموضوعية، وفقاً لقواعد السلوك الخاصة بها.
وقالت ريباكينا، بعد فوزها على السلوفاكية ريبيكا سرامكوفا في بطولة قطر المفتوحة: «أشعر بخيبة أمل إزاء الموقف، ولن أعلق كثيراً عليه».
وأضافت في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «سأركز على مبارياتي فقط، وكيفية الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة للمنافسين».
وواصلت المصنفة السابعة عالمياً: «لا أتفق مع الكثير من قرارات رابطة لاعبات التنس المحترفات فيما يتعلق بعلاقتي مع ستيفانو».
وأوضحت، «أكدت أيضاً في وقت سابق أنني لم أتقدم بأي شكاوي، وأنه لم يعاملني بشكل سيئ».
واستعانت ريباكيانا بالمدرب الإيطالي ديفيد سانجوينيتي، بعد الانفصال عن الكرواتي جوران إيفانيسيفيتش، بطل ويمبلدون السابق.

التنس
قطر
الدوحة
ريباكينا
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