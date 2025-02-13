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الرياضة

صلاح يحطم «الرقم الصامد» في «البريميرليج»

صلاح يحطم «الرقم الصامد» في «البريميرليج»
13 فبراير 2025 10:09

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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واصل محمد صلاح كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدفاً، وقدم تمريرة حاسمة في تعادل ليفربول وإيفرتون 2-2 في «ديربي الميرسيسايد».
وتقدم إيفرتون بهدف مبكر عن طريق بيتو، وبعد 5 دقائق، قدم صلاح كرة عرضية على رأس ماك أليستر، محرزاً هدف التعادل، ليحطم «الفرعون المصري» رقماً قياسياً ظل صامداً لأكثر من 30 عاماً في «البريميرليج».
وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ المسابقة يشارك بشكل مباشر في 22 هدفاً خارج الأرض، خلال موسم بالدوري الإنجليزي، محطماً الرقم القياسي الذي سجله آندي كول بـ21 مساهمة تهديفية موسم 1993-1994.
وسجل صلاح «الهدف 23» له في الدقيقة 73 بتسديدة من مسافة قريبة، ليعزز رقمه القياسي، حيث إنها المرة التاسعة التي يسجل فيها ويسهم في صناعة هدف في مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولم ينجح أي لاعب آخر في القيام بذلك في أكثر من 7 مباريات في موسم.
وفي الوقت نفسه، للمرة الأربعين يسجل صلاح، ويصنع فيها في المباراة نفسها بالدوري الإنجليزي بشكل عام.
ورفع «الفرعون» رصيده من الأهداف في «الديربي» إلى 8 أهداف، ويسبقه ستيفن جيرارد الذي أحرز 9 أهداف في «ديربي الميرسيسايد» بـ «البريميرليج».
وقدم صلاح «32 عاماً»، 14 تمريرة حاسمة في الدوري هذا الموسم، إضافة إلى 22 هدفاً، وفي الوقت نفسه، سجل 27 هدفاً، وقدم 19 تمريرة حاسمة خلال 34 مباراة في جميع المسابقات.
 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
إيفرتون
محمد صلاح
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