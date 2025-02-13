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الرياضة

الأهلي المصري يهدد بـ «الفيفا»!

الأهلي المصري يهدد بـ «الفيفا»!
13 فبراير 2025 10:23

 
القاهرة (د ب أ)

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أرسل النادي الأهلي المصري خطاباً إلى اتحاد كرة القدم في بلاده، بعد تكرار «الأخطاء التحكيمية»، التي وصفها بـ«الفجة»، التي تؤثر في نتائج مباريات الدوري المحلي بشكل مباشر، على حد وصفه، من دون إجراءات حاسمة.
وتضمن نص الخطاب حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي: «تم إرسال عشرات المكاتبات طوال الفترات الماضية لإنقاذ الدوري، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، لكن لم يتلق النادي أي ردود على مكاتباته، ولا يزال الأهلي يعاني تكرار الأخطاء غير المبررة، وحرمانه من حقوقه المشروعة، وآخرها مباراة المحلة».
وأضاف: «لأن النادي لم يجد حلولاً على أرض الواقع، ولم يتم اتخاذ التدابير التي تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، أشار إلى أنه حال عدم تصويب هذه الأخطاء التي تهدد نجاح المسابقة، سوف يضطر النادي -على عكس رغبته - إلى إحالة كل ما يجري من أخطاء تحكيمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، لتطبيق معايير واحدة وعادلة تضمن الشفافية في المنافسة بين الأندية».
ويحتل الأهلي، حامل اللقب في الموسمين الماضيين، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري المصري الممتاز برصيد 44 لقباً، المركز الثاني بترتيب المسابقة حالياً برصيد 29 نقطة، بفارق نقطة خلف بيراميدز المتصدر.

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