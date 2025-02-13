مارسيلو يتجه إلى الفن والموسيقى!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تحدث البرازيلي مارسيلو «36عاماً» أسطورة ريال مدريد عن خططه المستقبلية، وما ينوي القيام به، بعد أن أعلن اعتزاله الكرة نهائياً، وقال في حديث لبرنامج «الهورميجيرو» على القناة الثالثة الإسبانية: «حققت كل شيء في كرة القدم، ومن حُسن حظي إنني لم أتعرض لإصابات خطيرة، ولعبت مع أفضل فريق في العالم، وزاملت أفضل النجوم وأكثرهم موهبة، وأحرزت العديد من البطولات والألقاب، ولكن تأتي دائماً لحظة يحتاج فيها المرء إلى تحديات جديدة مختلفة.

وأضاف: «لا أقول إنني تعبت من كرة القدم، وإنما أريد صنع أشياء مختلفة». وقال: لعبت الكرة بحب وشغف وليس وظيفة أو مسؤولية، وكنت دائماً أنظر إليها على أنها للتسلية والاستمتاع، وكان قراراً صعباً أن أتوقف عن اللعب، وكانت زوجتي أول من عرفت به، والحقيقة أنني بحاجة إلى قضاء وقت أطول مع أسرتي، أصطحب الأولاد إلى المدرسة، بعد أن أصبح عندي وقت يسمح لي بالجلوس على مكتب وممارسة نشاط جديد، وأن أقرأ وأستثمر أموالي في الفن والموسيقى، وعمل أفلام وفيديوهات مع زوجتي.

وأضاف: أعشق الموسيقى منذ أن كنت صبياً صغيراً، وعندي الآن أصدقاء مطربون، وأتمنى أن أنتج لهم أغنيات، هذا حلم بالنسبة لي.

يُذكر أن زوجة مارسيلو تُدعى كلارا ألفيس، وهي شخصية مؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعي، تزوجها في 2008، وأنجب منها ولدين إينز«14عاماً»، وليام «9 سنوات».

وحرص مارسيلو على أن يوكد أنه سيواصل في المستقبل الإسهام في كرة القدم عشقه الأول، ولا يمكن أن ينسى أحد المسيرة الكروية لنجم «السامبا» أحد أفضل ظهير في تاريخ الكرة، حيث حصل على 5 بطولات دوري أبطال أوروبا، و6 بطولات دوري إسباني «الليجا»، و4 كأس عالم للأندية، و3 سوبرأوروبي، و5 سوبر إسباني، و2 كأس ملك إسبانيا، كما حصل مع المنتخب الأولمبي البرازيلي على ميدالية فضية في دورة لندن، وأخرى برونزية في دورة بكين الأولمبية.