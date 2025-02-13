العقدة الهولندية تتواصل.. خسارة تاريخية لميلان أمام فينورد



معتز الشامي (أبوظبي)



تواصلت عقدة ميلان أمام الفرق الهولندية، بعد خسارته، بهدف أمام فينورد، في ذهاب «ملحق» دوري أبطال أوروبا.

ويعاني صاحب الألقاب السبعة في «الشامبيونزليج»، عقدة تاريخية أمام الأندية الهولندية، حيث فشل في الفوز على أي منها في المسابقات الأوروبية منذ عام 2008.

وبهذه الهزيمة أصبح ميلان أول فريق يخسر مباراة في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا أمام فينورد، منذ كوليرين الأيرلندي 2 أكتوبر 1974.

كما أصبح فينورد أول فريق هولندي يفوز بمباراة على أرضه في مرحلة خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا منذ أيندهوفن في فبراير 2007 «1-0 أمام أرسنال».

ويعاني العملاق الإيطالي خارج أرضه في أبطال أوروبا، حيث فشل في الفوز بأي من آخر 12 مباراة خارج أرضه في أدوار خروج المغلوب في المسابقة «تعادل 4 خسارة 8».

وعلى الجانب الآخر، خسر فينورد مباراة فقط من أصل 12 مباراة على أرضه في المسابقات الأوروبية الكبرى ضد فرق من إيطاليا «فاز 7 تعادل 4».

والتقى الفريقان مرتين قبل هذه المواجهة، منذ 55 عاماً، في دور الـ16 بكأس أوروبا موسم 1969-1970، حيث فاز ميلان بهدف في الذهاب، وحسم فينورد التأهل في مباراة الإياب على أرضه بهدفين.

ويستضيف ميلان مباراة الإياب على ملعب سان سيرو، الثلاثاء المقبل ، حيث يتأهل الفائز بمجموع المباراتين إلى دور الـ 16.