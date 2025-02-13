السعودية واليابان يكتسحان «آسيا للنخبة»



سلطان آل علي (دبي)



تقترب مرحلة المجموعات من نهايتها، في دوري أبطال آسيا للنخبة، وسط مشهد يوضح الفوارق بين القوى الكبرى في الشرق والغرب.

وعلى الجانب الغربي، فرضت الأندية السعودية هيمنتها، حيث يتصدر الهلال والأهلي والنصر جدول الترتيب، بينما في الشرق، تواصل أندية اليابان اكتساحها للقارة، مع تألق يوكوهاما مارينوس، وفيسيل كوبي، وكاواساكي فرونتال.

وفي الوقت الذي تتجه فيه هذه الفرق إلى الأدوار الإقصائية بثبات، شهدت البطولة سقوطاً مدوياً لفرق لها باع طويل في المنافسة، أبرزها العين الإماراتي وأولسان هيونداي الكوري، اللذان يحتلان المركز الأخير في مجموعتيهما بشكل صادم.

تمكنت الفرق السعودية من فرض سيطرتها على مجموعات الغرب، حيث يتصدر الهلال الترتيب من دون أي هزيمة، ليؤكد سعيه المستمر نحو تعزيز رقمه القياسي في عدد الألقاب الآسيوية.

أما الأهلي، العائد بقوة إلى البطولة، فقد نجح في تحقيق نتائج رائعة جعلته يقف نداً للهلال على قمة الترتيب.

في المقابل، لا يزال النصر يسير بثبات، حيث يحتل المركز الثالث، مما يعكس قوة الأندية السعودية، ونجاح استثماراتها في السنوات الأخيرة، وهذه الهيمنة تؤكد أن الفرق السعودية تظل المرشحة الأبرز للمضي قدماً في الأدوار الإقصائية.

لم يكن الوضع مختلفاً كثيراً في شرق القارة، حيث جاءت أندية اليابان في الصدارة بثلاثي متميز، وهم يوكوهاما مارينوس، فيسيل كوبي، وكاواساكي فرونتال.

وأظهرت هذه الفرق قوة هجومية مذهلة وانضباطاً تكتيكياً عالياً، مما جعلها تتفوق على بقية المنافسين في مجموعاتها، وهذا الحضور القوي للأندية اليابانية يعكس تطور الكرة اليابانية المستمر، ويؤكد أن اليابان لا تزال قوة كروية هائلة على مستوى القارة.

رغم النجاحات الكبيرة لبعض الفرق، إلا أن البطولة شهدت واحدة من أكبر المفاجآت بخروج العين وأولسان هيونداي الكوري.

يحتل العين، الذي يعد أحد الأبطال التاريخيين للبطولة، المركز الأخير في مجموعته برصيد نقطتين فقط، وهو أسوأ أداء للفريق في تاريخ مشاركاته القارية، هذا التراجع الكبير يعكس المشاكل التي واجهها الفريق هذا الموسم، سواء محلياً أو على الساحة القارية.

في المقابل، عاش أولسان هيونداي وضعاً مشابهاً، إذ فشل في المنافسة ووجد نفسه متذيلًا للترتيب، رغم كونه أحد الأبطال السابقين وتحقيقه للدوري الكوري الجنوبي للسنة الثالثة على التوالي.

ويثير هذا التباين والتراجع الكبير تساؤلات حول أسباب الإخفاق، خاصة أن الفريق يُعد من القوى الكبرى في الكرة الكورية والآسيوية ومن الغريب تفريطه بالبطولة القارية.

مع تبقي جولة واحدة على نهاية مرحلة المجموعات، يبدو أن الأندية السعودية واليابانية في طريقها لتأكيد تفوقها وعبور الأدوار الأولى، من دون مشاكل تُذكر، لكن في المقابل، فإن بعض الفرق، مثل العين وأولسان، ستلعب فقط من أجل حفظ ماء الوجه، بعد الخروج المبكر والصادم.

