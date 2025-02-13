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الرياضة

بن طالب يعود إلى الملاعب بعد توقف «قلبي رئوي»!

بن طالب يعود إلى الملاعب بعد توقف «قلبي رئوي»!
13 فبراير 2025 12:21

 
ليل (أ ف ب)

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حصل الجزائري نبيل بن طالب لاعب ليل الفرنسي، على الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب، بعد موافقة اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وذلك بعد تسعة أشهر من تعرّضه لتوقف قلبي رئوي، وفقاً لما أعلنه النادي الشمالي.
وقال ليل في بيان: «بالنظر إلى آخر الفحوص والنتائج الطبية، أصدرت اللجنة قراراً إيجابياً، ووافقت على عودة اللاعب لممارسة كرة القدم في المنافسات الرسمية».
كان بن طالب (30 عاماً) تعرض لتوقف قلبي رئوي في يونيو من العام الماضي، بعد موسم أول ناجح له مع الفريق.
خاض لاعب توتنهام الإنجليزي، وشالكه الألماني السابق 34 مباراة مع ليل، ضمن مختلف المسابقات، قدم خلالها ثلاث تمريرات حاسمة.
منذ ذلك الحين، زوّد لاعب الوسط الدفاعي بجهاز مزيل الرجفان القلبي، وفقاً لمصدر مقرب من النادي.
ومن الممكن أن يشكل هذا القرار الصادر عن اللجنة الطبية في الاتحاد الفرنسي سابقة قانونية في فرنسا.

الجزائر
الدوري الفرنسي
ليل
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
توتنهام
شالكه
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