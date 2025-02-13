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الرياضة

ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات إلى الفوز في «دبي الذهبية للبولو»

ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات إلى الفوز في «دبي الذهبية للبولو»
13 فبراير 2025 12:23

 
دبي (وام)

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قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريق الإمارات إلى فوز كبير على «بنجاش» 16-10، في الجولة الثالثة من كأس دبي الذهبية للبولو 2025، التي تشهد مشاركة ستة فرق بهانديكاب 20 جول.
شهدت المباراة، التي أقيمت على ملاعب الحبتور للبولو والفروسية، حضوراً جماهيرياً كبيراً، وفي الشوط الثاني حول فريق الإمارات تأخره بهدفين أمام «بنجاش» إلى تقدم بفارق 3 أهداف.
وفي الشوط الثالث واصل فريق الإمارات تفوقه لتصبح النتيجة 9-5، قبل أن يضيف 7 أهداف تباعاً في الشوطين التاليين، مقابل 5 أهداف لفريق بنجاش لينتهي اللقاء بنتيجة 16-10.
أما المباراة الثانية، أكد «غنتوت» تفوقه على «الحبتور»، وحقق فوزه الثالث في البطولة ليعزز مكانته، ويضع قدماً في النهائي، بعد تغلبه بنتيجة 11-7 على «الحبتور».
وأشاد عمرو زيدان، رئيس الاتحاد السعودي للبولو بالمستويين الفني والتنظيمي لكأس دبي الذهبية، معرباً عن فخره بالبطولات الناجحة التي تنظمها الإمارات، سواء على مستوى الاتحاد أو الأندية، آملاً في أن يتم التنسيق والتعاون بين الاتحادين الإماراتي والسعودي، بما يسهم في تطوير اللعبة والارتقاء بها في البلدين الشقيقين.

الإمارات
دبي
ميثاء بنت محمد بن راشد
البولو
كأس دبي الذهبية للبولو
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