المنصوري: «أبوظبي لرفع الأثقال» يخطط لـ«آسياد اليابان» و«أولمبياد داكار»



أبوظبي (الاتحاد)



عقد مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال الاجتماع الأول، بعد التشكيل الجديد، برئاسة المهندس عيسى عمير المنصوري، وحضور خلف العتيبة، نائب الرئيس، وعبد الله حيي الشامسي، وعادل اليعقوبي عضوي مجلس الإدارة، وخليفة الزعابي، مدير الخدمات المساندة بالنادي.

وثمن المهندس عيسى عمير المنصوري، ثقة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، في مجلس الإدارة، وتقدم إلى سموه بالشكر على الثقة، وشكر مجلس الإدارة السابق على الجهد الذي قام به، مؤكداً أن النادي يؤدي دوراً رائداً في نشر رفع الأثقال، وأسهم بشكل متميز، رغم عمره القصير في وصول المنتخبات الوطنية إلى منصات التتويج، وحصد الإنجازات على الصعيدين العربي والآسيوي، وقيادة لاعب من النادي، المنتخب الوطني إلى الحصول على أول ميدالية قارية للرجال، بالإضافة إلى الحصاد المتميز للاعبي النادي مع المنتخبات الوطنية عام 2024، والتي بلغت حصيلته 18 ميدالية في الاستحقاقات الآسيوية والعربية، حيث جاء إنجاز منتخب الرجال عبر لاعبي النادي بحصد ثلاث برونزيات في بطولة آسيا بالبحرين، وأضاف إليها 3 ميداليات فضية في البطولة العربية بالدوحة، وفي البطولة نفسها، حقق ناشئو وشباب النادي 6 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات برونزية، بجانب 3 برونزيات في كأس قطر الدولية للرجال.

وعن الاستحقاقات المقبلة التي يدافع فيها النادي عن ألوان المنتخبات الوطنية لرفع الأثقال، قال المنصوري: «بالتنسيق مع الاتحاد تتم دراسة المشاركة في 6 بطولات خارجية في العام الحالي، وهي غرب آسيا لكل الفئات في العراق أبريل المقبل، وآسيا للرجال والسيدات مايو بالصين، والتضامن الإسلامي في أغسطس بالسعودية، وبطولة العالم للرجال والسيدات في أكتوبر بالنرويج، بجانب بطولة العرب لجميع الفئات، وبطولة آسيا للناشئين والشباب المقررتين نهاية العام الحالي.

وأكد المنصوري أن استراتيجية وخطط وبرامج مجلس إدارته، ترتكز على حصد البطولات، مشدداً على أن سقف التطلعات يظل عالياً في صناعة الأبطال والوصول إلى العالمية، وأن الهدف الذي يتم العمل من أجله في المرحلة القادمة، هو الصعود إلى منصات التتويج في الألعاب الآسيوية «آسياد 2026» باليابان، والمنافسة القوية في أولمبياد الشباب 2026 في داكار بالسنغال، بجانب المشاركة في استحقاقات العام الحالي، وحصد المزيد من الإنجازات باسم المنتخب والنادي، بالتنسيق مع اتحاد اللعبة، مشيراً إلى أن روح الفريق الواحد، وتوفير كل المعينات التي تسهل بلوغ الأهداف هي السمات المطلوبة في المرحلة المقبلة.

وأضاف: «ندرك تماماً أن الأساس المتين درع مهم لتواصل النجاحات، لذلك فإن الاهتمام بقطاع الناشئين وتكوين اللاعبين وصقل مواهبهم سيكون على رأس الأولويات، فضلاً عن الاهتمام بالشرائح الأخرى، مثل أصحاب الهمم، وتوفير برامج تدريبية خاصة، وتطوير قدراتهم في رفع الأثقال، تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين النادي ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وكذلك نشر اللعبة داخل أبوظبي ومدنها المختلفة.