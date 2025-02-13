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الرياضة

شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»

شباب الأهلي.. «الشباك النظيفة» في «الخطوة السابعة»
13 فبراير 2025 13:00

مراد المصري (أبوظبي)

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اقتنص شباب الأهلي فوزاً مستحقاً ومهماً «خارج الديار» أمام الوحدات الأردني، بـ «ثنائية» سردار أزمون، في ذهاب دور الـ16 ضمن «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم، وخرج «الفرسان» بشباك نظيفة للمرة الأولى في البطولة القارية.
وخلال المباريات الست الماضية التي حقق خلالها شباب الأهلي 4 انتصارات، وتعادل، وخسارة، ورغم تسجيله 17 هدفاً، أقوى هجوم في دور المجموعات، فإنه استقبل الأهداف في جميع المباريات الست، بإجمالي 11 هدفاً.
وفي المباراة السابعة بدا واضحاً حالة التوازن التي وصل لها الفريق بقيادة المدرب البرتغالي باولو سوزا، من حيث القدرة على الحفاظ على نظافة الشباك، والوصول إلى مرمى منافسه والتسجيل مرتين، وعدد الأهداف كان قابلاً للزيادة لو استغل اللاعبون الفرص التي حصلوا عليها.
وأكد سوزا أن المباراة جاءت صعبة بسبب التكتل الدفاعي للمنافس، إلى جانب أرضية الملعب التي تُصعب اتخاذ القرارات الصحيحة دائماً لعدم القدرة على التحكم بالكرة، إلا أن الأمور اختلفت في الشوط الثاني، أصبح الفريق أكثر فاعلية، من خلال الصبر واختيار المساحة الصحيحة للتهديد وتسجيل الأهداف، وقال: «تحكمنا في إيقاع اللقاء بشكل عام، والعودة بالفوز والشباك نظيفة خارج ملعبنا، أمر مثالي للغاية».
من جانبه، أبدى حمد المقبالي حارس شباب الأهلي، سعادته بالفوز وعدم استقبال أهداف، وقال: «يجب أن نواصل التركيز واللعب بالطريقة نفسها في لقاء الإياب في دبي».
وأضاف: «أشكر كل من يدعمني، وأتطلع دائماً إلى الاجتهاد وتقديم أقصى طاقتي في الفرصة المتاحة، وجميع حراس شباب الأهلي قادرون أن يكونوا الحارس الأول من حسن حمزة وراكان المنهالي، وهما يقدمان بدعمي دائماً.

 

الإمارات
دبي
دوري أبطال آسيا
شباب الأهلي
سردار أزمون
الوحدات الأردني
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