10 ميداليات جديدة لمنتخبنا في «دولية فزاع» لـ«قوى أصحاب الهمم»



دبي (الاتحاد)



أضاف منتخبنا لأصحاب الهمم 10 ميداليات «5 ذهبيات و4 فضيات وبرونزية»، في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم، ليعتلي المركز الثالث في الترتيب العام بنهاية اليوم قبل الأخير برصيد 18 ميدالية «7 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات»، فيما يأتي منتخب السعودية وصيفاً، وله 12 ميدالية، وذهبت الصدارة إلى الهند بـ14 ميدالية.

وفاز بالذهب من أبطالنا ذكرى الكعبي في مسابقة «الصولجان»، ويحيي البلوشي

«100 متر تي 45/ 46»، وعبدالله المرزوقي «100 متر على الكراسي المتحركة تي 71/72»، وسهام الرشيدي «القرص على الكراسي المتحركة أف 52/57»، وسارة الجنيبي «الجلة على الكراسي المتحركة أف 32/33».

وحصل على «الفضة» مريم الزيودي «الجلة أف 40/44»، وراشد المحرمي «100 متر على الكراسي المتحركة تي 71/72»، وشما المازمي «الصولجان»، ومبارك الدهماني «الرمح على الكراسي المتحركة أف 33/53/54».

وجاءت الميدالية البرونزية عن طريق محمد يوسف في سباق 400 متر، على الكراسي المتحركة «تي 34»، وهي الميدالية الشخصية الثانية، بعد أن أهدى الإمارات ذهبية سباق 100 متر على الكراسي المتحركة تي 34 في افتتاح البطولة.

ونجح السعودي نايف المسرحي في تحطيم الرقم الآسيوي في سباق 100 متر «تي 44» بزمن 23/11 ثانية.

وأشاد خليفة البلوشي، إداري منتخبنا بنتائج أبطال الإمارات، مشيراً إلى أن محمد يوسف في تطور مستمر، بعد مشاركته في النسخة للألعاب البارالمبية التي أقيمت بباريس، وهو «خامة جيدة»، وينتظره مستقبل باهر في «أم الألعاب».