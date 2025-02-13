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الرياضة

النصر والوصل.. «الحوار السادس» بين شرودر وميلوش

النصر والوصل.. «الحوار السادس» بين شرودر وميلوش
13 فبراير 2025 14:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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تتجدد في مواجهة «ديربي بر دبي» المرتقبة بين النصر وضيفه الوصل، الجمعة، على «استاد آل مكتوم»، ضمن «الجولة 16» من «دوري أدنوك للمحترفين»، أجواء «الحوار التكتيكي» بين الهولندي ألفريد شرودر مدرب «العميد»، والصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل.
وتحمل مباراة الليلة «الرقم 6»، في المواجهات المباشرة بين المدربين منذ الموسم الماضي، في ظل تفوق واضح لميلوش صاحب الـ42 عاماً، على شرودر «52 عاماً»، بداية من أول مواجهة في الجولة السابعة للدوري الموسم الماضي 2023- 2024، حينما كان شرودر مدرباً للعين، وانتهت بفوز الوصل 3-1.
وأمتد «التفوق التكتيكي» لميلوش أمام شرودر إلى المواجهات الأربع الأخرى في «ديربي بر دبي»، وشملت على التوالي في الموسم الماضي، فوز الوصل 1-0 في «الجولة 13» لـ «أدنوك للمحترفين»، والتفوق العريض 4- صفر في نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، وصولاً إلى مباراة التتويج بدرع «دوري أدنوك للمحترفين» في الجولة الأخيرة للموسم الماضي بنتيجة 2-0.
واستمر تفوق الوصل تحت قيادة ميلوش، مطلع الموسم الجاري، بالفوز 3-1 ضمن الجولة الثالثة في الدور الأول، في انتظار نتيجة المواجهة المباشرة السادسة بين الغريمين الليلة في «الجولة 16».
ويلقي التباين في أوضاع الفريقين في الدوري، خلال الفترة الحالية، باحتلال «العميد» المركز الرابع برصيد 26 نقطة، مقابل 21 نقطة لـ «الإمبراطور» صاحب الترتيب «السابع»، بظلاله على «الديربي»، وهو ما أكده شرودر بالقول: «نحن في حالة جيدة قبل مباراة الديربي، وأعتقد أنها ستكون مواجهة رائعة لمدينة دبي بين فريقين يقدمان أداءً جيداً، علينا أن نركز على نقاط قوتنا، لأن اللقاء لن يكون سهلاً».
في المقابل، قال ميلوش، مدرب الوصل: «لسنا في وضع جيد ببطولة الدوري، لذلك من المهم الفوز بالديربي، وأعرف أن النصر سيكون متحفزاً أمامنا، لكن أؤمن باللاعبين، ويمكننا الفوز بالمباراة».
وتشهد «مباراة الديربي» حضوراً منتظراً لنجوم «الميركاتو الشتوي»، حيث يبرز في قائمة «الأزرق»، السويسري هاريس سيفروفيتش المنتقل من الوصل، والبرازيلي ماتيوس أوليفيرا المنتقل من خورفكان، بجانب الثنائي المواطن، المدافع عبدالله إدريس، والحارس عبدالرحمن العامري.
في المقابل، يعول الوصل على تألق «الوافد الجديد» البرازيلي جواو بيدرو، والذي نجح في تسجيل هدفين في أول مباراتين مع «الأصفر» في الدوري أمام كلباء 1-1، ودبا الحصن 3-2، تضم قائمة الصفقات الجديدة الظهير الأوروجوياني رودريجيز فالنتين. 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
النصر
الوصل
ميلوش ميلوييفيتش
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