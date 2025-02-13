مويس: «النهاية الفوضوية» أمام ليفربول «مناسبة» في «ديربي الميرسيسايد»!



لندن (د ب أ)



وصف ديفيد مويس، المدير الفني لإيفرتون الإنجليزي، النهاية الفوضوية لمباراة ديربي الميرسيسايد، الأخيرة التي تقام على ملعب جوديسون بارك، بأنها «نهاية مناسبة» بعدما سجل جيمس تاركوفسكي هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، ليمنح إيفرتون التعادل 2-2 أمام ليفربول.

وكان إيفرتون غير محظوظ بتأخره 1-2، بعدما سجل محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 73، حيث تقدم في النتيجة في وقت مبكر بهدف بيتو، قبل أن يعادل أليكسيس ماك أليستر النتيجة.

ولكن تاركوفسكي سجل هدف التعادل لإيفرتون في الوقت القاتل، وبعد أن تم احتسابه عقب مراجعة طويلة من قبل تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، بسبب الشك في وجود تسلل، عمت الفوضى أرض الملعب.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أثناء اقتحام الجماهير للملعب، احتفل عبد الله دوكوري أمام جماهير ليفربول، ليواجهه كيرتيس جونز هناك، حيث أدى الشجار إلى طرد اللاعبين، بسبب حصولهما على بطاقة صفراء ثانية، قبل أن يتم طرد مدرب الريدز أرني سلوت، ومساعده سيبكي هولشوف من قبل الحكم مايكل أوليفر.

وقال مويس: «أعتقد أنه كان من المهم للغاية أن تحصل جماهير إيفرتون على أفضل نهاية ممكنة في ملعبهم».

وأضاف: «أشعر فقط بأن الدعم هنا كان لا يمكن تصديقه، كان دعماً هائلاً، وأعتقد أن النهاية كانت مناسبة».

وقال:«قلت للاعبين هناك إنه أمر رائع أن المشجعين يمكنهم المغادرة - لم نفز، وكان ذلك محبطاً، ولكننا حققنا التعادل في مباراة لم تكن تبدو وكأنها ستسير لمصلحتنا، وكان من الصعب أن نأتي إلى هنا ونحن خاسرون 2-1 ونتحدث عن ذلك، ولكنني أعتقد أن الطريقة التي ظل بها الجمهور حتى النهاية كانت لحظة سحرية، كان هناك بعض التبادل في الهجوم والدفاع في النهاية، وربما هذا أضاف المزيد من الإثارة».

ولم يكن هناك مؤتمر صحفي لفريق ليفربول بعد المباراة، ووفقاً لقواعد رابطة الدوري الممتاز، لا يحق لسلوت ولا لهولشوف التحدث لوسائل الإعلام عقب طردهما، وبدلاً من ذلك، تحدث فيرجيل فان دايك لوسائل الإعلام.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»:«مباراة صعبة للغاية».

وأضاف:«أن تتلقى هدف التعادل في هذا الوقت المتأخر من المباراة أمر محزن، رأينا الاحتفالات التي قاموا بها في النهاية، لذلك نعرف كم كانت تنعني هذه المباراة لهم، ولكن في الحقيقة كان أمراً محزناً بالنسبة لنا، نأخذ النقطة ونركز على مباراتنا أمام وولفرهامبتون».