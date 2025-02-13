مدرب سلتيك يستمد الثقة من «ربع ساعة» أمام بايرن ميونيخ!



لندن (د ب أ)



قال بريندان رودجرز، المدير الفني لفريق سلتيك الأسكتلندي لكرة القدم، إن لاعبيه سيستمدون الثقة من الربع ساعة الأخير من مباراتهم مع بايرن ميونيخ في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بعدما منح الهدف الذي سجله دايزن مايدا الأمل للفريق قبل مباراة الإياب.

وسرعان ما تقدم البايرن في نتيجة المباراة التي أقيمت بمدينة جلاسكو، بعدما تم إلغاء هدف سجله نيكولاس كون، بسبب وجود آدم إداه في موقع تسلل، بعد 28 ثانية فقط من بداية اللقاء.

وتمكن بايرن ميونيخ من التقدم بهدفين عن طريق مايكل أوليس وهاري كين في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و49، ولكن سلتيك تحسن، بعدما تمكن مايدا من تسجيل هدف سلتيك الأول في الدقيقة 79 .

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الحياة عادت لملعب سلتيك بارك بعد الهدف، وتصدى مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ، لفرصة محققة من أليستاير جونستون.

وقال رودجرز:«إنه هدف مهم للغاية بالنسبة لنا، ليس فقط لأننا تمكنا من التسجيل، ولكن لأنه منحنا ثقة أكبر للمنافسة في المباراة».

وأضاف:«بالطبع، بمجرد أن بدأنا أن نكون أكثر هجوماً في المباراة، أصبحنا أفضل بكثير، أن نسجل الهدف وأن نضغط بالطريقة التي ضغطنا بها في آخر 20 - 25 دقيقة، كان أمراً مفرحاً».

وأردف:«كنا أفضل بكثير في ضغطنا في الجزء الأمامي من الملعب، أصبحنا نتمكن من استلام الكرة بشكل أفضل، ثم بدأنا نتحرك كما نفعل عادة، ثم سجلنا الهدف وكل شيء تغير بعدها، في النهاية، البايرن كان سعيداً بصافرة النهاية». وقال: «بالنسبة لكثير من لاعبينا، هذه هي المرة الأولى لهم في هذا المستوى، هذا الموسم كان لبناء الثقة، وكما قلت، تلك الـ25 دقيقة الأخيرة، سيشعرون بتحسن كبير عن أنفسهم قبل الأسبوع المقبل».

وأضاف:«انصتوا إلي، سوف يشكل الأمر تحدياً كبيراً لنا بشكل دائم، نحن دائماً سنكون الفريق الأضعف في المباراة، ترى مستواهم، ترى جودتهم، ولكننا صمدنا أمام فريق قوي للغاية، وسببنا لهم مشاكل، لذلك سنستمد الثقة من هذا».