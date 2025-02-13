1294 سباحاً يشاركون في بطولة دبي



دبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الجمعة بطولة دبي المفتوحة للسباحة، الحدث الأبرز في عالم اللعبة لهذا العام، ويستضيفها مجمع حمدان الرياضي، وتنظمها أكاديمية هاملتون أكواتيكس وإي إس إم، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، من 14 إلى 16 فبراير، وتأتي في إطار سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي ترجمة لتوجهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات.

يتنافس في البطولة 1294 سباحاً يمثلون 122 نادياً، من بينهم 330 من خارج الدولة يتنافسون في 136 سباقاً متنوعاً، حيث تضم البطولة فئتي الناشئين والمحترفين، ما يمنح السباحين المحليين فرصة الاحتكاك بنجوم السباحة العالميين.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أبطال الأولمبياد وحاملي الأرقام القياسية العالمية، إلى جانب مجموعة من السباحين النخبة من مختلف دول العالم، ما يجعلها واحدة من أكثر النسخ تنافسية وتنوعاً على الإطلاق، ومن بين أبرز المشاركين دنكان سكوت، نويه بونتي، بن براود، وماري-صوفي هارفي، نجوم الأولمبياد، ولارا فان نيكيرك، حاملة ميداليات بطولة العالم، وكارين بلبيسي، وكريستينا راش، والسباحتان الأولمبيتان من هاملتون أكواتيكس.