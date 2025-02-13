11 لعبة في دورة ند الشبا



دبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة المنظمة لدورة «ند الشبا» الرياضية اجتماعاً تنسيقياً، لبحث الاستعدادات لتنظيم «النسخة 12» من الدورة الرياضية الأكبر من نوعها، التي أطلقها ويرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وتُقام سنوياً في مجمّع «ند الشبا» الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وترأّس الاجتماع سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة المنظمة، بحضور ناصر أمان آل رحمة، نائب رئيس اللجنة المنظمة، والأعضاء د. عبدالحميد العطار، حسن المزروعي، مدير الدورة، صالح المرزوقي، علي عمر، خالد العور، وعادل البناي، وعصام الفتياني.

وناقشت اللجنة المنظمة خطط اللجان وفرق العمل والتحضيرات اللوجستية لانطلاق منافسات الدورة، التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن 11 لعبة متنوعة من بينها رياضات أولمبية ورياضات مجتمعية هي الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، وسباق الدرّاجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، بالإضافة إلى رياضتين جديدتين هما الريشة الطائرة، والرماية مع الجري «تارجت سبرنت».

وقال عادل البناي: «زيادة أعداد الرياضات هذا العام يأتي انسجاماً مع الدور الرياضي الرائد للدورة، وتحقيقاً لأهدافها الكبيرة، حيث تسهم الدورة في كل عام بنشر وتطوير رياضات مختلفة والارتقاء بمستوى ممارسيها عبر منافسات سنوية، وتمت إضافة رياضتين هذا العام لإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة رياضتهم المفضلة، وذلك بالتعاون مع الاتحاد المحلية لكل لعبة، ومن أبرز الرياضات الجديدة التي تمت إضافتها هي الرماية بالجري «تارجت سبرنت» التي تقام 10 و11 رمضان، ويسمح فيها بالمشاركة الجميع ضمن 10 فئات عمرية من 6 إلى 59 سنة ومختلف الفئات من المواطنين والمقيمين من داخل الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الذكور والإناث، ويكون فيها التنافس عبر الرماية مع الجري لمسافات مختلفة حسب كل فئة وتخضع البطولة لقوانين ولوائح اتحاد الإمارات للخماسي الحديث».