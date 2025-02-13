منتخبنا يدشّن «عربية الرجبي» بطموح اللقب



دبي (الاتحاد)



يدشّن منتخبا الإمارات للرجال والسيدات اليوم مشوارهما في البطولة العربية لسباعيات الرجبي - النسخة العاشرة للرجال والخامسة للسيدات، التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة بالتعاون مع الاتحاد المصري بمدينة الإسكندرية، وتستمر لمدة يومين بمشاركة 17 منتخباً منها 10 منتخبات للرجال و7 منتخبات للسيدات.

يبدأ منتخبنا الوطني للرجال مبارياته بمواجهة منتخب العراق في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، ويلتقي في نفس اليوم أمام مصر ثم الأردن، ويستكمل مبارياته في اليوم التالي بمواجهة لبنان، قبل أن يخوض الأدوار النهائية، فيما يخوض منتخبنا للسيدات أولى مباريات أمام الأردن ثم المباراة الثانية أمام مصر، ضمن المجموعة الثانية التي تضم 3 منتخبات فقط.

كانت البعثة برئاسة محمد سلطان الزعابي أمين عام الاتحاد، ويرافقه سعود عبدالله النعيمي وفوزية فريدون عضوا مجلس إدارة الاتحاد، قد وصلت إلى الإسكندرية وخاض المنتخبان التدريب الأول لهما بملعب نادي سموحة فيما تقام المباريات بإستاد الإسكندرية.

ووجهت فوزية فريدون عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة النسائية، الشكر إلى الاتحادين العربي والمصري على تنظيم البطولة، مؤكدة أن هذا التجمع العربي له الكثير من المكاسب بعيداً عن الفوز والخسارة، ووجود 17 منتخباً، يؤكد أن الرجبي العربي على الطريق الصحيح ومثل هذه البطولات ترفع من المستوى الفني للمنتخبات.

وأضافت أن منتخب الإمارات جاهز لخوض المنافسات سواء الرجال أو السيدات بطموح اللقب، ودائماً نفكر في الوصول للنهائيات واللعب على المركز الأول، ونأمل أن نستعيد الصدارة العربية في هذه النسخة، والتي تمثل باكورة مشاركات منتخبات الإمارات الخارجية.

وأوضحت أن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم يولي اهتماماً كبيراً بالمنتخبات والمشاركات الخارجية، وهناك مساندة كبيرة من مجلس إدارة الاتحاد، وتلبية كافة طلبات المنتخب الفنية واللوجستية من أجل الوصول بجاهزيته لأعلى المستويات، ونأمل أن يكون المردود في الملعب، وأن تقدم الوجوه الجديدة بصمة خاصة أن المنتخب اعتاد تجديد الدماء تدريجياً بلاعبين شباب، وهذه النسخة تكشف عن لاعبين ولاعبات يشاركون لأول مرة، منوهة إلى أن البطولة تضم منتخبات قوية ولها تاريخها ولكن هذا لا يمنع من أن نسعى إلى تحقيق أهدافنا في البطولة.