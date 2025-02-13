اتفاقية بين «بناء الأجسام» و«الإمارات للرياضة»



دبي (الاتحاد)

وقّع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة الإمارات للرياضة، التي تتخذ من دبي مقراً لها يقوم بموجبها الطرفان بالعمل على تطوير رياضتي القوة البدنية واللياقة البدنية في الدولة، والعمل معاً على إحداث نقلة نوعية رياضية في مختلف الرياضات، ومنها في مسابقات أقوى رجل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لأقوى رجل.

وجرى التوقيع على الاتفاقية بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وفلاديمير بوردون رئيس مجموعة الإمارات للرياضة، ومحمد عبدالرحيم المري الأمين العام للاتحاد، وفيصل الغيص الزعابي وأحمد جوهر عضوا الاتحاد، وفلاديسلاف ريدكينز الأمين العام للاتحاد الدولي لأقوى رجل.

وتسري الاتفاقية لمدة أربع سنوات قابلة للتمديد، وأن يتم التعاون على إنشاء أكاديمية تعليمية لرياضات القوة البدنية وشد الحبل وأقوى رجل ومصارعة الذراعين، بالإضافة إلى العمل معاً على تنظيم دوري تنافسي في اللياقة البدنية وتعزيز رياضة اللياقة الوظيفية وأمور تنظيمية أخرى.

ورحّب الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي بتوقيع الاتفاقية مؤكداً أنها ستسهم في تطوير الجوانب الفنية والتنافسية في مختلف الرياضات من خلال استثمار الخبرة العالمية، التي توفرها مجموعة الإمارات للرياضة، ومنها في تنظيم بطولات عالمية في الإمارات، وأبرزها بطولة أقوى رجل في العالم، بالإضافة إلى الدور المحوري للأكاديمية المرتقب تشكيلها مقدماً الشكر للمجموعة، ومؤكداً أن لجان الاتحاد ستقدم كل الدعم لإنجاحها.

من جهته أكد فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة القوة البدنية، أن الاتفاقية ستسهم في دعم رياضة القوة البدنية بشكل كبير مما سيسهم في استكشاف لاعبين جدد، يمكن استثمارهم للمشاركة في رياضات أقوى رجل ومصارعة الذراعين وفي اللياقة البدنية، مبيناً أن النجاحات التي حققها أبناء الإمارات في البطولات العالمية والخبرة التنظيمية التي ينظمها الاتحاد فتحت الباب على مصراعيه لتوقيع هذه الاتفاقية.

بينما قال فلاديمير إن البُنى التحتية المميزة في الإمارات والبطولات القوية، التي يتم تنظيمها محلياً ودولياً وما يتمتع به اتحاد الإمارات من خبرة تنظيمية عالمية شجّع على التعاون المشترك بين الطرفين، وأنه سيتم تشكيل لجان مشتركة للعمل على إنجاح الاتفاقية.