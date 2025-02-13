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الرياضة

منتخب الجودو يخوض 4 مباريات في «دولية تونس»

منتخب الجودو يخوض 4 مباريات في «دولية تونس»
13 فبراير 2025 14:30

أبوظبي (الاتحاد)

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يخوض منتخب «شباب الجودو»، اليوم، 4 مباريات، ضمن بطولة تونس الدولية المفتوحة لفئات الشباب والناشئين والبراعم، وتستمر إلى 16 فبراير الحالي، بمشاركة 42 دولة.
ويخوض «منتخب الأمل» فئة الشباب ب 4 لاعبين، والناشئين باللاعب حميد الشامسي، ضمن فئة تحت 17 سنة، ووضعته القرعة أمام التونسي أيوب بوشارب في «التمهيدي»، ويقابل الفائز مع المتأهل من لقاء الجزائري عادل بوساحل، والأميريكي فيلاسكو كريستروفر.
وتشهد منفسات الشباب التي تنطلق ظهر اليوم بصالة أرينا في قرطاجة مشاركة منتخبنا الواعد بـ «الرباعي» مسعود محمد المسماري «وزن تحت 50 كجم»، محمد وليد النقبي، وبطي أحمد الهاشمي «وزن 55 كجم»، وأنس خماس اليماحي «وزن تحت 60 كجم».
يترأس محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد بعثة «جودو الإمارات» في البطولة، وتضم المدرب جعفر النخلي.

الإمارات
تونس
الجودو
اتحاد الجودو
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