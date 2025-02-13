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الرياضة

فرهاد مجيدي: البطائح ودبا الحصن «الفرص القليلة»

فرهاد مجيدي: البطائح ودبا الحصن «الفرص القليلة»
13 فبراير 2025 15:00

 
علي معالي (أبوظبي)

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يرى فرهاد مجيدي مدرب البطائح أن مباراة دبا الحصن يوم الجمعة في «الجولة 15» لن تكون سهلة، وأن التقارب بين الفريقين في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» يجعل اللقاء حساساً.
قال فرهاد مجيدي: «كل فريق يبحث عن الفوز وخطف النقاط، لتحسين الموقف الصعب، وحساسية المباراة تجعل التفكير في التعادل «مرفوض»، لأنه سيكون ضاراً، ولذلك لا أعتقد أن المباراة تشهد فرصاً كثيرة، والفريق الذي يستغلها يحسم النتيجة لمصلحته.
وأضاف: «أعتقد أن موقعنا في الجدول أثر على الفريق قليلاً، ونستطيع أن نرى ذلك في مباراة شباب الأهلي والعين، وأهدرنا العديد من الفرص أمام المرمى، وكانت أفضلية لنا أن نصنع الفرص أمام الفرق الكبيرة».
وقال اللاعب الأوزبكي عزيز جانييف: «نحن أمام مباراة مهمة وقوية مع دبا الحصن، وتحضيراتنا جيدة مع مجيدي الذي عمل معنا بكل جد، وهناك سهولة في تطبيق أفكاره، والمنافس يملك لاعبين جيدين، ومدرباً متميزاً عملت معه سابقاً، ونحاول الحصول على النقاط كاملة».

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
دبا الحصن
فرهاد مجيدي
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