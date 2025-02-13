المهيري يتصدر «الشراع» في كأس الإمارات لقفز الحواجز



أبوظبي (الاتحاد)



تُوّج الفارس حميد عبد الله المهيري، على صهوة الفرس «ليستون ميلورد ترمبس» بطلاً في «الشراع الترحيبية»، وأولى منافسات كأس الإمارات الدولية لقفز الحواجز من الفئة الرفيعة 5 نجوم في نسختها الأولى، والتي ينظمها اتحاد الفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي، ويستضيفها منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي حتى يوم السبت، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين، إسطبلات الشراع، اتحاد الفروسية، أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، كفالور، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي.

ويشتمل الحدث على 16 منافسة دولية، منها 6 في البطولة الدولية من فئة الخمس نجوم، و6 منافسات من فئة النجمتين، ومنافستان دوليتان لفرسان القفز من فئة «الجونيورز»، ومثلهما للفرسان من فئة الأشبال، ويشارك فيها 228 فارساً وفارسة، بصحبتهم 374 خيلاً من 34 دولة، ويتنافسون على جوائز 1.362.000 يورو.

وجاء فوز فارسنا حميد عبد الله المهيري، بصحبة الفرس «ليستون ميلورد ترمبس» من خيول القفز بإسطبلات الشراع، في منافسة ساخنة بمواصفات الجولة الواحدة من فئة الخمس نجوم، وبرعاية الشراع، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس فيها 57 فارساً وفارسة، وتصدرهم الفارس حميد المهيري بأفضلية الزمن، وأنهى الجولة مع «ليستون» في 59:21 ثانية، وحل ثانياً الفارس السوري شادي غريب مع الجواد «كابينت دو مارش»، بزمن 59:93 ثانية، وحل ثالثاً الفارس الأولمبي السعودي رمزي الدهامي مع الفرس «أدرسي»، بزمن 61:02 ثانية.

وتنافس 51 فارساً وفارسة في المنافسة التأهيلية لجائزة كأس الإمارات لقفز الحواجز، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز برعاية لونجين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وأفضل زمن سجله الفارس المتصدر الهولندي جور فرايلنج مع جواده «كلير هارت» وبلغ 35:58 ثانية، والثانية الفارسة الألمانية كاترين إيكرمان مع الفرس «إيرون دامس ديالو بيلو بي أس»، بزمن التمايز 35:73 ثانية، وثالثاً عمر عبد العزيز المرزوقي، مع الجواد «شاكو باي»، وبزمن التمايز 35:90 ثانية.

وأحرز الفارس السوري أسامة الزبيبي قصب السبق، والفوز بالمركزين الأول والثاني في افتتاحية منافسات البطولة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، وحقق الزبيبي الفوز في المنافسة الدولية بمواصفات الجولة الواحدة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، برعاية منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، وتنافس فيها 76 فارساً وفارسة، وبفارق التوقيت توّج بجائزة المركز الأول الفارس أسامة الزبيبي مع الجواد «بي إي سي هوجو»، وأكمل الجولة في زمن 57:55 ثانية، وأضاف إليها جائزة المركز الثاني، مع الفرس «سي إس إف داي دريمر»، والزمن 60:59 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث الفارس الإماراتي علي حسين النويس والجواد «ناركوس في دي سمايدشويف»، والزمن 60:96 ثانية.

وفاز الفارس اليوناني ديمتري ناتسيس بجائزة المركز الأول في المنافسة الدولية الثانية من فئة النجمتين، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبمواصفات المرحلتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 62 فارساً وفارسة، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس اليوناني ديمتري ناتسيس بصحبة الفرس «كوري زد»، وأنهى معها المرحلة الثانية في زمن 29:43 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني الفارس الإيراني داؤود بوريزاي والفرس «لامارا»، وبزمن المرحلة الثانية 29:66 ثانية، وجاء ثالثاً فارسنا هزاع حمد الظاهري، وأنهى المرحلة الثانية مع الجواد «إيلوي» في زمن 30:84 ثانية.