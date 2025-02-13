راشد عبدالمجيد: رقم قياسي في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة



علي معالي (أبوظبي)



يشهد الدوري العالمي لشباب الكاراتيه بالفجيرة من 20 إلى 23 فبراير الجاري، تسجيل رقم قياسي عالمي في تاريخ الاتحاد الدولي، قبل انطلاق البطولة في مجمع زايد الرياضي، بمشاركة 452 حكماً في «الكاتا والكوميتيه»، بدورة التحكيم المقامة على هامش البطولة.

وقال راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن ما يحدث مؤشر إيجابي في النسخة الجديدة من «الفجيرة 2025»، وكان مقرراً أن يتم غلق باب التسجيل في دورة التحكيم 5 فبراير الجاري، ولكن نظراً لتخطي العدد المطلوب، تم التواصل مع رئيس الاتحاد الدولي، ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، وتم مخاطبتنا بغلق باب التسجيل في 24 يناير الماضي.

وأضاف: «قام 197 حكماً بالتسجيل في الكاتا، والمطلوب 120 فقط، وفي الكوميتيه 200، ووصل العدد إلى 254، بإجمالي 451 حكماً، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ الاتحاد الدولي، ولو ظل التسجيل مفتوحاً لتضاعف عدد المشاركين».

وقال: «جرت العادة في الدورات التي أقيمت في أوروبا وغيرها، ألا يصل عدد الحكام الذين يطلبون التسجيل في الدورات إلى نصف هذا العدد، ولكن ما تقوم به الفجيرة من تنظيم مثالي جعل الحكام من أنحاء العالم يتسابقون للمشاركة في النسخة المقبلة».

وقال راشد عبدالمجيد: «الأرقام القياسية لن تتوقف قبل انطلاق النسخة، في ظل الدعم الكبير والرعاية للبطولة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والتنسيق مع اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والوعد بأن تكون النسخة الجديدة استثنائية».

من جانب آخر، يُعقد في الساعة الرابعة عصر اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة لشرح التفاصيل والأرقام الخاصة بها، على شاطئ المظلات بالفجيرة.