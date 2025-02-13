9 أرقام تاريخية في «معركة الميرسيسايد» بين ليفربول وإيفرتون!



معتز الشامي (أبوظبي)



خطف جيمس تاركوفسكي هدف التعادل لمصلحة إيفرتون في الدقيقة 98، لتشتعل أجواء «ديربي ميرسيسايد»، في استاد «جاديسون بارك» أمام ليفربول، ما دفع بعض الجماهير لاقتحام الملعب، وأشعلت حماسة اللاعبين في الثواني الأخيرة.

وبهذه النتيجة تقدم ليفربول بفارق سبع نقاط في صدارة جدول الدوري الإنجليزي، لكنه يشعر بخيبة أمل شديدة لعدم تمكّنه من الوصول إلى فارق «التاسعة»، بسبب هدف تاركوفسكي «القاتل».

واعتقد محمد صلاح أنه كان البطل مجدداً في «الريدز»، بعدما صنع هدف أليكسيس ماك أليستر، قبل أن يسجل بنفسه هدف التقدم في الدقيقة 73، لكن تاركوفسكي كان له رأي آخر، وشهدت مباراة «ديربي ميرسيسايد»، والتي يمكن وصفها بـ«المعركة» بين الفريقين، تسجيل 9 أرقام تاريخية في تاريخ «الديربي العريق»، وربما بعضها يحدث للمرة الأولى في مواجهات الفريقين.

- دخل أرني سلوت التاريخ، عندما قاد ليفربول في «الديربي»، حيث بدأ «الريدز» المباراة بدون لاعب إنجليزي واحد في تشكيلته الأساسية للمرة الأولى في تاريخ الدوري.

- دخل إيفرتون المباراة بعد فوزه بثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، والقاسم المشترك يكمن في البداية السريعة في كل مباراة، حيث تقدم الفريق بعد 11 دقيقة فقط أمام ليفربول.

- أرسل المدافع جاراد برانثوايت تمريرة رائعة من ضربة حرة داخل نصف ملعبه، ومع «غفلة» دفاع ليفربول، سرق بيتو الكرة، ليضعها من تحت أليسون داخل الشباك.

- هدف بيتو الافتتاحي لإيفرتون في شباك ليفربول هو الرابع له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، متجاوزاً حصته من الموسم الماضي «3 أهداف» بينما كانت المرة الأولى التي تمكّن فيها من التسجيل في مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى النادي.

- هدف ماك أليستر لليفربول هو الثاني له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

- محمد صلاح حطم المزيد من الأرقام، حيث هيّأ الهدف الأول لليفربول، ليصنع 22 هدفاً خارج أرضه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، محطماً رقماً قياسياً في المسابقة للاعب في مباريات خارج أرضه عبر موسم، كما سجل رقماً قياسياً آخر بعدما سجل في الدقيقة 73، ليصل إلى «الهدف 23»، كما أنها المرة التاسعة، التي يسجل فيها ويصنع، في مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، ولم يتمكن أي لاعب آخر من القيام بذلك، كما أن هدف صلاح جاء من أول تسديدة لليفربول على المرمى في الشوط الثاني.

- يُعد ستيفن جيرارد الأكثر إحرازاً للأهداف في «الديربي»، برصيد «9 أهداف»، متفوقاً على محمد صلاح «8 أهداف» وهي المرة الأربعون التي يسجّل فيها صلاح ويصنع أيضاً في مباراة الدوري الإنجليزي بشكل عام.

- في الدقيقة 97:08، يعد هدف إيفرتون الذي سجله جيمس تاركوفسكي، هو أكثر هدف متأخر في تاريخ «ديربي ميرسيسايد» منذ 2006-2007، في الدوري الإنجليزي، وأيضاً ثاني أكثر هدف متأخر يستقبله ليفربول على الإطلاق ضد أي فريق في المسابقة، بعد هدف روبن فان بيرسي لمصلحة أرسنال في أبريل 2011 «97:10».

- كانت مباراة «الديربي» رقم 120 بين الفريقين والأخيرة بين إيفرتون وليفربول في «جوديسون بارك» في جميع المسابقات، حيث فاز كل فريق بـ41 مباراة والتعادل في 38 مباراة.