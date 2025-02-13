60 مشاركاً في «أبوظبي لمحترفي ركوب الأمواج»



مراد المصري (أبوظبي)



تنطلق الجمعة بطولة أبوظبي لمحترفي ركوب الأمواج، في حدث تاريخي يُعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لتقدم للعالم مزيجاً استثنائياً من المنافسات العالمية والتجارب المبتكرة، ومن شأنه أن يعزّز مكانة أبوظبي بوصفها وجهة رياضية وترفيهية رائدة، ويلهم الجيل القادم من نجوم هذه الرياضة.

وأعلن أبرز الرياضيون المشاركون في البطولة جاهزيتهم للمنافسات التي تقام على مدار 3 أيام، وتمتّد إلى الأحد المقبل، في «سيرف أبوظبي»، وجهة ركوب الأمواج الرائدة بجزيرة الحديريات، حيث يتنافس 60 من نخبة راكبي الأمواج عالمياً ضمن فئتي الرجال والسيدات.

ويرسخ الحدث، الذي يُعد المحطة الثانية ضمن بطولة العالم، مكانة أبوظبي على خريطة الرياضات المائية، كما يستقطب الجماهير من جميع أنحاء العالم، ما يفتح آفاقاً جديدة لرياضة ركوب الأمواج في المنطقة.

وتتفرّد «سيرف أبوظبي» بتكنولوجيا أمواج اصطناعية متطورة، تم تطويرها بالتعاون مع شركة ركوب الأمواج العالمية كيلي سلايتر ويف، وتحمل الوجهة الرائدة الرقم القياسي بأطول موجة اصطناعية وأكبر حوض أمواج اصطناعي في العالم، كما توفّر بيئة مثالية للمحترفين والمبتدئين، ما يجعل استضافتها للبطولة علامة فارقة في تطوير رياضة ركوب الأمواج في المنطقة، وإلهام جيل جديد من الرياضيين.

وأكد رايان واتكينز، المدير العام لـ«سيرف أبوظبي»، أن استضافة البطولة في أبوظبي مصدر فخر، ويهدف الحدث إلى إلهام الأجيال الصاعدة، وتعزيز مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة والترفيه.

وأشار ريان كروسي، الرئيس التنفيذي للرابطة العالمية لركوب الأمواج، إلى أن أبوظبي تعتبر الوجهة التي تعتبر المكان الأمثل لاحتضان مثل هذه المنافسات عالمية المستوى، وأشاد بالتحضيرات لهذا الحدث متميزة للغاية.

وأكد النجوم المشاركون أن أبوظبي حوّلت الأحلام إلى واقع، بإتاحة المجال لممارسة رياضة ركوب الأمواج، في أحدث وأفضل المرافق في العالم.

وأعربت كارولين ماركس البطلة الأولمبية 2024 وبطلة العالم 2023، عن حماسها للمشاركة في البطولة، وقالت: «تجربتي في سيرف أبوظبي رائعة، وزرتها من قبل للتدريب واستمتعت بكل لحظة فيها، ما يميز المكان هو حوض الأمواج الذي يمنحك شعوراً فريداً يشبه أجواء الملاعب، إنه الحدث الوحيد في الموسم الذي يقام في بيئة منظمة».

وقال رمزي بوخيام، المصنّف الأول عربياً في رياضة ركوب الأمواج:

«لم أكن لأتصور يوماً أنني سأنافس في أبوظبي، ولكن الاستضافة الرائعة تعكس بوضوح الطموحات الكبيرة للإمارات، ولا شك أن البطولة تلعب دوراً محورياً في الترويج لرياضة ركوب الأمواج في المنطقة، وتجذب إليها المزيد من الاهتمام والمتابعة».