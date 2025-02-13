سباق السيدات يدشّن مهرجان أبوظبي للقدرة



محمد حسن (أبوظبي)



برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ينطلق في الساعة السادسة والنصف صباح الجمعة، سباق السيدات في بداية فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة.

ويشتمل المهرجان أيضاً على سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100كلم الذي يقام السبت، والسباق المفتوح لمسافة 120كلم في ختام المهرجان يوم الأحد.

وتنظم السباق قرية الإمارات العالمية للقدرة بالتعاون مع اتحاد الفروسية، بمشاركة نخبة من الفارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وتم تقسيم مسافة سباق السيدات البالغة 100كلم، إلى 4 مراحل تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأزرق، 35 كيلومتراً، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأصفر 25 كيلومتراً، ثم المرحلة الثالثة باللون الأحمر، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، والمرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.

وتسعى إسطبلات المغاوير، لتحقيق الثلاثية «هاتريك» للعام الثالث على التوالي، حيث فازت فارسات الإسطبل بلقب النسختين الماضيتين، ونالت أفنان إبراهيم لقب نسخة العام قبل الماضي.

أما نسخة العام الماضي، تُوجت بها فارسة الإسطبل شرينه أحمد الفلاسي، على صهوة «سيرافينو»، وسجلت البطلة 3:23:00 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 29.56 كلم في الساعة، وجاءت الفارسة ماسة عدنان، في المركز الثاني، على صهوة «سليبنر رامزي» لإسطبلات الوثبة، بزمن 3:23:41 ساعة، ومعدل سرعة بلغ 29.46، فيما حلّت الفارسة أفنان إبراهيم، في المركز الثالث، على صهوة «يسشوان هوتسبير» لإسطبلات المغاوير، بزمن 3:24:02 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.41 كلم في الساعة.

