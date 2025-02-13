جلف أف سي ويونايتد يفتتحان «الجولة 17» لـ«دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



يفتتح جلف أف سي «الأخير»، وضيفه يوناتيد «السادس»، «الجولة 17» من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، في المواجهة بين الفريقين، الجمعة، على استاد مدينة دبي الرياضية، فيما يلتقي السبت الجزيرة الحمراء والحمرية، مجد والظفرة، وتختتم الجولة الأحد بمباريات دبا وجلف يونايتد، العربي والإمارات، الذيد والفجيرة.

ويتصدر الفجيرة ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، ويطارده الظفرة «الوصيف»، والعربي «الثالث» بـ30 نقطة لكل منهما، مقابل 28 نقطة لدبا «الرابع»، و25 نقطة لحتا «الخامس».

وعلى غرار المنافسة على صدارة الترتيب، يجمع سباق المنافسة على صدارة الهدافين، 4 لاعبين من الفجيرة، دبا، العربي، والظفرة على التوالي، بقيادة الفرنسي ساندر جمال لاعب وسط الفجيرة برصيد 13 هدفاً، ويليه البرازيلي دياجو دا سيلفا مهاجم دبا «الوصيف» وله 11 هدفاً، مقابل 9 أهداف للغيني محمد لامين ياتارا مهاجم الظفرة، ومحمد ديوب مهاجم العربي.