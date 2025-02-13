«سليم» يطارد لقب الشوط الرئيس في مضمار ميدان



محمد حسن (دبي)



يستضيف مضمار ميدان أمسية سباقه الثاني عشر يوم الجمعة، وتتألف الأمسية من 8 أشواط قوية ومثيرة، تسعى خلالها الخيول لرفع تصنيفها، حتى تتمكن من المشاركة في سباقات أمسية المضمار الكبيرة «سوبر ساترداي» الشهر المقبل.

ويخطف الشوط السادس والرئيس في الأمسية، الأضواء حيث تتنافس 10 خيول لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، يبرز منها «سليم» بإشراف مايكل كوستا وقيادة بن كوين، بجانب اثنين من رفقائه في الإسطبل هما «ايمستو» بقيادة رأي داوسون، و«النجم» بقيادة تاج أوشي، كما يتوقع أن يشكل ثنائي جودلفين بإشراف شارلي أبلبي «نيتف أبروتش» بقيادة ريتشارد مولن، و«كريتيف ستوري» بقيادة وليام بيوك خطورة كبيرة في الشوط، ولا يمكن تجاهل «النصيب» بإشراف مصبح المهيري وقيادة دانيال تودهوب، وهو فائز مرتين بميدان.

وتفتتح الأمسية بالشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 2000 متر تكافؤ بمشاركة 13 خيلاً، فيما يجتذب الشوط الثاني للخيول بعمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 2000 متر «تكافؤ» 16 خيلاً.

وخصص الشوط الثالث لخيول الثلاث سنوات لمسافة 1400 متر بمشاركة 11 خيلاً، بينما يستقطب الشوط الرابع حصة كاملة قوامها 16 خيلاً وخصص للخيول عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة السرعة (1000 متر) تكافؤ.

وتبلغ مسافة الشوط الخامس 1600 متر وهو أيضاً سباق تكافؤ للخيول عمر 3 سنوات وما فوق، بمشاركة 16 خيلاً، ويعد الشوط السابع الأطول مسافة حيث يمتد لمسافة 2200 متر «تكافؤ» بمشاركة 16 خيلاً.

وتختتم الأمسية الثانية عشرة لمضمار ميدان، بالشوط الثامن الذي خصص للخيول عمر 3 سنوات وما فوق لمسافة 1400 متر «تكافؤ» بمشاركة 14 خيلاً.