13 نقطة تفصل «ليفربول 2025» عن «الريدز 2020»!



عمرو عبيد (القاهرة)



لعب ليفربول آخر مبارياته المؤجلة، ليتساوى مع جميع فرق «البريميرليج» في خوض 24 مباراة حتى الآن، ورغم التعادل مع إيفرتون، إلا أن «الريدز» لا يزال متصدراً جدول الترتيب بفارق 7 نقاط عن أرسنال، وصحيح أن ليفربول يبدو بعيداً جداً عن حصاده «الخيالي» في موسم 2019-2020، بعد 24 جولة أيضاً، إلا أن النُسخة الحالية من «الريدز» تحتل مرتبة جيدة أيضاً في هذا الصدد، مقارنة بآخر 5 مواسم.

وبالطبع تحتل «كتيبة كلوب» في 2019-2020 الصدارة بكل جدارة واستحقاق، حيث امتلك الفريق وقتها 70 نقطة، مُحققاً نسبة نجاح بلغت آنذاك 97.2%، وهو الحصاد الأفضل على الإطلاق لأي متصدر بعد 24 جولة في آخر 5 سنوات، وكان «الريدز» قد تعادل في مباراة واحدة فقط مقابل الفوز في 23 مواجهة.

ويأتي بعده عملاق الكرة الإنجليزية في آخر 4 مواسم، مانشستر سيتي، الذي جمع 60 نقطة خلال 24 مباراة في موسم 2021-2022، وكان «البلومون» قد حقق نسبة نجاح تبلغ 83.3%، بجانب كونه صاحب الهجوم الأفضل في تلك المرحلة بفارق تهديفي (+43)، وهو ما يزيد بفارق هدفين على حصاد ليفربول في موسمه التاريخي.

كما تعادل ليفربول مع أرسنال في المرتبة الثالثة بتلك القائمة، إذ حصل كلاهما 57 نقطة بعد 24 مباراة في موسمي 2022-2023 لـ«المدفعجية» والنُسخة الحالية، 2024-2025، لـ«الريدز»، بنسبة نجاح تبلغ 79.1%، لكن «سيتي بيب» انتزع اللقب المحلي من «الجانرز»، الذي يلاحق ليفربول هذه المرة بوضع عكسي.

والطريف أن «الريدز» احتل المرتبة الأخيرة أيضاً، بأقل حصاد في موسم 2023-2024، عندما جمع 54 نقطة فقط بنسبة نجاح 75%، وكان «السيتي» يُطارده بفارق نقطتين فقط ومباراة أقل، إذ لعب «السماوي» 23 مباراة آنذاك، وكان مانشستر سيتي، بطل نسخة 2020-2021، قد حقق نسبة نجاح بعد 24 مباراة بلغت 77.7%، بإجمالي 56 نقطة، لكنه أكمل المهمة بنجاح حتى النهاية!