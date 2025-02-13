الجمعة 14 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الرابطة الإنجليزية تحذف بياناً عن إيقاف مدرب ليفربول مباراتين!

الرابطة الإنجليزية تحذف بياناً عن إيقاف مدرب ليفربول مباراتين!
13 فبراير 2025 18:23

 
ليفربول (رويترز)

أخبار ذات صلة
توتنهام يحصل على «جرعة معنوية» قبل لقاء مانشستر يونايتد
مدرب أرسنال يتحدث عن «الحدث المنتظر»!


حذفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بياناً، عبر موقعها على الإنترنت، قالت فيه إنه تم إيقاف أرني سلوت مدرب ليفربول لمباراتين، بعد طرده خلال التعادل المثير قرب النهاية 2-2 مع إيفرتون في قمة «مرسيسايد».
وقالت الرابطة في البيان المحذوف إن سلوت تلقى البطاقة الحمراء من الحكم مايكل أوليفر لاستخدام «ألفاظ حادة ومهينة أو مسيئة».
وحُذف البيان بعد نحو ساعة من نشره، ولم تستجب الرابطة لطلب للتعليق على الفور.
ويؤدي الحصول على بطاقة حمراء لإيقاف تلقائي لأي مدرب في مباراة واحدة. وإذا تم إيقاف سلوت لمباراتين، فإنه سيغيب عن قيادة ليفربول عندما يستقبل ولفرهامبتون يوم الأحد، قبل أن يحل ضيفاً على أستون فيلا في 19 فبراير.
وتعرض المدرب الهولندي (46 عاماً) للإيقاف في مباراة واحدة من قبل هذا الموسم، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، خلال التعادل 2-2 مع فولهام في الدوري، ليغيب عن مواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.
وتلقى سيبك هولشوف المدرب المساعد في ليفربول بطاقة حمراء أيضاً خلال الفوضى التي أعقبت اللقاء، مما يعني أنه لم يُسمح لأي منهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام بعد المباراة.
وتعرض عبدولاي دوكوري لاعب إيفرتون وكيرتس جونز لاعب ليفربول للطرد، خلال مشاجرة بعد نهاية المباراة لاحتفال دوكوري بهدف التعادل الذي أحرزه جيمس تاركوفسكي في الوقت بدل الضائع أمام جماهير الفريق الزائر. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
إيفرتون
أرني سلوت
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة امرأة تعرضت لحادث سير
علوم الدار
"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة امرأة تعرضت لحادث سير
اليوم 20:55
شفيونتيك تتنازل عن لقب الدوحة بـ«العقدة»!
الرياضة
شفيونتيك تتنازل عن لقب الدوحة بـ«العقدة»!
اليوم 21:11
بني ياس يكسب عجمان
الرياضة
بني ياس يكسب عجمان
اليوم 21:09
زيلينسكي يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن
الأخبار العالمية
زيلينسكي يضع شرطا للقاء بوتين
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©