الرابطة الإنجليزية تحذف بياناً عن إيقاف مدرب ليفربول مباراتين!



ليفربول (رويترز)



حذفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بياناً، عبر موقعها على الإنترنت، قالت فيه إنه تم إيقاف أرني سلوت مدرب ليفربول لمباراتين، بعد طرده خلال التعادل المثير قرب النهاية 2-2 مع إيفرتون في قمة «مرسيسايد».

وقالت الرابطة في البيان المحذوف إن سلوت تلقى البطاقة الحمراء من الحكم مايكل أوليفر لاستخدام «ألفاظ حادة ومهينة أو مسيئة».

وحُذف البيان بعد نحو ساعة من نشره، ولم تستجب الرابطة لطلب للتعليق على الفور.

ويؤدي الحصول على بطاقة حمراء لإيقاف تلقائي لأي مدرب في مباراة واحدة. وإذا تم إيقاف سلوت لمباراتين، فإنه سيغيب عن قيادة ليفربول عندما يستقبل ولفرهامبتون يوم الأحد، قبل أن يحل ضيفاً على أستون فيلا في 19 فبراير.

وتعرض المدرب الهولندي (46 عاماً) للإيقاف في مباراة واحدة من قبل هذا الموسم، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة، خلال التعادل 2-2 مع فولهام في الدوري، ليغيب عن مواجهة ليفربول أمام ساوثهامبتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتلقى سيبك هولشوف المدرب المساعد في ليفربول بطاقة حمراء أيضاً خلال الفوضى التي أعقبت اللقاء، مما يعني أنه لم يُسمح لأي منهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام بعد المباراة.

وتعرض عبدولاي دوكوري لاعب إيفرتون وكيرتس جونز لاعب ليفربول للطرد، خلال مشاجرة بعد نهاية المباراة لاحتفال دوكوري بهدف التعادل الذي أحرزه جيمس تاركوفسكي في الوقت بدل الضائع أمام جماهير الفريق الزائر.