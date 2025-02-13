حدث تاريخي في «ديربي ميرسيسايد» الأخير.. ليفربول بلا إنجليز!



معتز الشامي (أبوظبي)



بدأ ليفربول «ديربي ميرسيسايد» أمام إيفرتون، في ملعب «جوديسون بارك»، من دون أي لاعب إنجليزي في التشكيلة الأساسية.

واستضاف «جوديسون بارك»، «ديربي ميرسيسايد»، الذي يحمل رقم 245 في كل البطولات، ويعد الأخير في السلسلة، حيث يغلق أبوابه نهاية الموسم الحالي بعد 133 عاماً، ليتم الانتقال إلى الملعب الجديد في «بارملي مور دوك».

واختار أرني سلوت مدرب ليفربول أن يبدأ فريقه مباراة في «البريميرليج» من دون لاعب إنجليزي للمرة الأولى في تاريخ النادي، حيث لم يبدأ «الريدز» أي من مبارياتهم الـ4347 السابقة في الدوري الإنجليزي، بدون لاعب إنجليزي واحد في التشكيلة الأساسية على الأقل.

وبدأ مدرب ليفربول، المباراة بثلاثة لاعبين هولنديين في تشكيلته الأساسية، إلى جانب 8 لاعبين من جنسيات مختلفة هي البرازيل وفرنسا وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية والأرجنتين والمجر ومصر وكولومبيا.

وفي النهاية، استعان سلوت بلاعبين إنجليزيين من مقاعد البدلاء، هما ترينت ألكسندر أرنولد وكورتيس جونز، لكن لاعباً إنجليزياً من الفريق المنافس كانت له الكلمة الأخيرة في التعادل 2-2، حيث أنقذ هدف جيمس تاركوفسكي إيفرتون من الهزيمة في الدقيقة 98.

واختار جيانلوكا فيالي مدرب تشيلسي أول تشكيلة أساسية لا تضم أي لاعب إنجليزي في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ولم يضم تشيلسي حتى لاعباً بريطانياً عندما هزم ساوثهامبتون 2-1 عام 1999 بتشكيلة أساسية تضم لاعبين من 9 جنسيات هي فرنسا (2)، إيطاليا (2)، هولندا، نيجيريا، البرازيل، إسبانيا، أوروجواي، رومانيا والنرويج.

وبعد مرور 4 سنوات فقط، كانت هناك أول تشكيلة أساسية في الدوري الإنجليزي تضم 11 جنسية مختلفة، وذلك لفريق بورتسموث أمام تشيلسي، في 11 فبراير 2004.

وكانت آخر تشكيلة إنجليزية كاملة في الدوري الإنجليزي في 27 فبراير 1999، عندما استضاف أستون فيلا بقيادة جون جريجوري فريق كوفنتري سيتي وخسر 4-1، ولا يزال مشجعو ميدلسبره يصرون على أن ناديهم حقق الإنجاز في اليوم الأخير من موسم 2005-2006 على حساب فولهام.

ويحق لجماهير ميدلسبره أن تشعر بالفخر بحق لأن التشكيلة الأساسية التي وضعها ستيف مكلارين في 7 مايو 2006 مكونة من 11 لاعباً بمتوسط أعمار بلغ 20 عاماً و181 يوماً، وهي أصغر تشكيلة أساسية في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ولسوء الحظ بالنسبة لميدلسبره، تم اختيار جيمس موريسون للانضمام إلى منتخب أسكتلندا بعد عامين، في مايو 2008، ما يعني أن إجمالي اللاعبين الإنجليز البالغ عددهم 11 لاعباً تم تخفيضه إلى 10، كما تم إلغاء الرقم القياسي المشترك لأغراض إحصائية.