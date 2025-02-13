المري يكرم أبطال شباب الأهلي للدراجات واليد



دبي (الاتحاد)



استقبل الفريق محمد أحمد المري، أبطال شباب الأهلي في الدراجات، والفريق الأول لكرة اليد، لتكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، تقديراً لما حققوه خلال الفترة الماضية، حيث فاز شباب الأهلي بسباق ديوان سمو حاكم دبي والسباق الصحراوي، ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية، فيما تُوج الفريق الأول لكرة اليد بلقب كأس السوبر الإماراتي، والتأهل إلى ملاقاة بطل السعودية في كأس السوبر الإماراتي السعودي، كما فاز الفريق نفسه بلقب البطولة الودية التي نظمها الأهلي السعودي الشهر الماضي خلال فترة توقف الدوري.

حضر الاستقبال والتكريم، اللواء طلال الشنقيطي، وماجد سلطان، المدير التنفيذي بنادي شباب الأهلي.

وأشاد الفريق المري بالإنجازات التي يحققها أبطال النادي في كل الألعاب، مؤكداً أن التكريم يمثل حافزاً كبيراً لكل الرياضيين في مواصلة الجهد للوصول إلى منصات التتويج، والإنجازات.