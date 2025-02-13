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الرياضة

منتخب الجوجيتسو يحصد 11 ميدالية في كأس آسيا للناشئين

منتخب الجوجيتسو يحصد 11 ميدالية في كأس آسيا للناشئين
13 فبراير 2025 19:50

 
بانكوك (الاتحاد)

اختتم منتخب الجوجيتسو منافسات فئة تحت 14 عاماً في كأس آسيا للناشئين، بحصد 11 ميدالية، بواقع ذهبيتين، وثلاث فضيات، و6 ميداليات برونزية، في يوم تخللته مواجهات قوية بين أبرز المواهب الآسيوية، وقدّم لاعبو المنتخب مستويات فنية رفيعة قادتهم إلى النتائج الجيدة التي تعزز من مكانة الدولة الرائدة على خريطة الجوجيتسو القارية والدولية.
ونجح عمر منصور البلوشي وزن «32 كجم»، وخليفة اليماحي وزن «48 كجم» في حصد الميدالية الذهبية، فيما نال الفضية كل من عمر الجابري وزن «48 كجم»، وحمدان خالد محمد وزن «62 كجم»، وسيف جمعة يعقوب وزن «69 كجم»، وتمكّن شيخان سيف غازي «-32 كجم»، عبد الرحمن طاهر البريكي «-36 كجم»، علي موفّق النجار «-44 كجم»، وأحمد سهيل وزن «52 كجم»، والغيث البادي «-56 كجم»، والذيب العولقي وزن «69 كجم»، من إحراز الميدالية البرونزية.

 

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وأشاد فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي، بأداء المنتخب، مؤكداً أن النتائج تعد ثمرة العمل الجاد والبرامج التدريبية المتطورة التي يتبناها الاتحاد بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.
وقال الشامسي: «نجاح منتخبنا الوطني في فئة تحت 14 عاماً، يعكس استراتيجية الاتحاد في بناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على المنافسة في مختلف الفئات العمرية، وتمثل البطولة محطة مهمّة في مسيرة اللاعبين، حيث يكتسبون خبرات قيّمة في مواجهة منافسين يمثلون مختلف دول القارة، وفخورون بما يقدمه أبناؤنا، ونتطلع إلى المزيد من الإنجازات في الأيام المقبلة».

 


وعبّر خليفة اليماحي نجم المنتخب المتوّج بذهبية وزن «48 كجم»، عن فخره بتمثيل الدولة وتحقيق هذا الإنجاز، وقال: «كانت المنافسات قوّية جداً، وكنّا على أتم الاستعداد لهذه اللحظة، بذلنا جهوداً كبيرة في التدريبات، ونجحنا في تطبيق الخطط التي وضعها المدربون، وأشعر بسعادة غامرة بحصد الميدالية الذهبية، ورفع علم الدولة على منصة التتويج، والفوز يمنحني دافعاً كبيراً لمواصلة العمل بجد، من أجل المزيد من الإنجازات».
وتنطلق يوم الجمعة منافسات بطولة آسيا للشباب لفئة تحت 16 عاماً، تتبعها منافسات فئة تحت 18 عاماً يوم السبت، ونجح لاعبو المنتخب الوطني في فئة تحت 16 عاماّ في استكمال عملية الوزن بنجاح، استعداداً لانطلاق منافساتهم يوم الجمعة.

كأس آسيا
تايلاند
الجوجيتسو
الإمارات
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