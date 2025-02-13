165 متسابقاً في رالي أبوظبي الصحراوي

أبوظبي (وام)



أعلنت اللجنة المنظمة لـ «النسخة 34» من بطولة رالي أبوظبي الصحراوي الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ومجلس أبوظبي الرياضي، عن مشاركة 165 متسابقاً من 30 دولة حول العالم في النسخة التي تقام من 21 إلى 27 فبراير الجاري.

وتقام المنافسات على الكثبان الرملية الشاهقة، ضمن منافسات قوية في فئات السيارات والدراجات الرباعية «الكواد» والدراجات النارية.

وقال عمادو ديالو المدير التنفيذي لـ«دي إتش إل جلوبال فوروار دينج» بالشرق الأوسط وأفريقيا: «فخورون بشراكتنا مع رالي أبوظبي الصحراوي، الذي يُعد من أبرز وأهم سباقات الراليات الصحراوية الطويلة في العالم، إذ إن أهمية الحدث من الناحية اللوجستية تمثل تحدياً كبيراً لنا، حيث نجحنا بالفعل في تسهيل عبور السيارات والدراجات القادمة من السعودية، ونعمل حالياً على ضمان وصول الشحنات من هولندا وإسبانيا والأرجنتين استعداداً لانطلاق الرالي من العين».