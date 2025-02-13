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الرياضة

ألكسندروفا تطيح بيجولا

ألكسندروفا تطيح بيجولا
13 فبراير 2025 20:49

 
الدوحة (أ ف ب)

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قلبت الروسية إيكاتيرينا ألكسندروفا خسارتها المجموعة الأولى أمام الأميركية جيسيكا بيجولا المصنفة سادسة إلى فوز 4-6، 6-1 و6-1 وبلغت نصف نهائي دورة الدوحة للتنس (1000 نقطة).
وارتكبت المصنفة 26 عالمياً أربعة أخطاء مزدوجة في المجموعة الأولى وتعرّضت خلالها لكسر الإرسال في الأشواط الأول والخامس والتاسع، كما أنها لم تجد نسقها المعتاد وضرباتها التي خوّلتها بلوغ ربع النهائي، فخسرتها 4-6.
لكن ذلك لم يحبط عزيمة الروسية البالغة 30 عاماً، فبدأت المجموعة الثانية بقوة وكسرت إرسال الأميركية في الشوطين الثاني والسادس قبل حسمها 6-1.
وتابعت ألكسندروفا صحوتها في المجموعة الثالثة والحاسمة، وكسرت إرسال المصنفة سادسة ثلاث مرات في الأشواط الثالث والخامس والسابع وأنهتها 6-1 في 32 دقيقة.
وتابعت ألكسندروفا، بتحقيقها الانتصار الثاني على بيجولا في ثلاث مواجهات، مشوارها الناجح في الدوحة الذي تخلله إقصاء المصنفة الأولى عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا بالسيناريو عينه، بعدما كانت متأخرة بمجموعة من دون رد.
وتواجه في نصف النهائي المتأهلة من مواجهة الأوكرانية مارتا كوستيوك والأميركية أماندا أنيسيموفا، على أن يجمع نصف النهائي الآخر بين المتأهلة من مواجهة البولندية إيجا شفيونتيك الثانية والكازاخستانية إيلينا ريباكينا السابعة، مع المتأهلة من مواجهة التونسية أنس جابر واللاتفية يلينا أوستابنكو.

التنس
قطر
الدوحة
جيسيكا بيجولا
إيجا شفيونتيك
ريباكينا
أنس جابر
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