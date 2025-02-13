«الأبيض» يواصل الإعداد لـ«أساطير الخليج»



أبوظبي (لاتحاد)



يُواصل منتخبنا الوطني تدريباته استعداداً للسفر إلى الكويت للمشاركة في كأس الخليج لقدامى اللاعبين التي يُنظمها الاتحاد الخليجي لكرة القدم من 22 إلى 26 فبراير الجاري بمشاركة 8 منتخبات.

يُشارك في التدريبات التي يقودها المدرب الوطني القدير جمعة ربيع ومساعده وليد عبيد جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم للبطولة، وهم: ماجد ناصر، وليد سالم، بشير سعيد، مهند العنزي، يوسف جابر، منذر علي، جمعة خاطر، عبدالله مال الله، أحمد خميس، سبيت خاطر، سالم خميس، هلال سعيد، عبدالرحيم جمعة، ناصر خميس، رامي يسلم، حسن علي إبراهيم، فيصل خليل، محمد سرور، إسماعيل مطر وسعيد الكاس.

وحرص عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وفهد إسماعيل الحوسني، ويحيى المطروشي، عضوا مجلس الإدارة على حضور التدريبات، والالتقاء باللاعبين وحثهم على الظهور الجيد في البطولة.

من جهته، أعرب النجم المونديالي ناصر خميس، أحد أبرز نجوم الكرة الإماراتية ونادي الوصل عن سعادته باللعب في المنتخب بالبطولة التي تعد فرصة للقاء الأشقاء واستعادة الذكريات الجميلة للكثير من اللاعبين الذين تألقوا في دورات كأس الخليج العربي على مر التاريخ.

وأشاد ناصر خميس بالجهاز الفني بقيادة المدرب جمعة ربيع أحد أبرز الكوادر التدريبية الوطنية التي حققت نجاحات كبيرة مع المنتخبات الوطنية أو نادي الشارقة، مشيراً أن اللاعبين الذين تم اختيارهم للعب في المنتخب في البطولة يعتبرون الأكثر جاهزية من الناحية البدنية.