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الرياضة

جماهير توتنهام تنظم احتجاجاً من أجل التغيير أمام مانشستر يونايتد!

جماهير توتنهام تنظم احتجاجاً من أجل التغيير أمام مانشستر يونايتد!
13 فبراير 2025 21:46

 
لندن (د ب أ)

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أكدت رابطة جماهير توتنهام الإنجليزي، أن الاحتجاج المقرر تنظيمه يوم الأحد المقبل سيكون مجرد بداية لخطة طويلة من أجل إحداث تغيير حقيقي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن توتنهام يستضيف مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، محاولاً التعافي من أسبوع صعب للغاية، بعد الخروج من بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في 72 ساعة فقط. وسببت تلك النتائج في زيادة الضغوطات على المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، والذي يتعامل مع إصابات عديدة في صفوفه فريقه تصل إلى ثلاثة أشهر، مما أدى لتراجع الفريق إلى المركز الرابع عشر بترتيب المسابقة.
وقالت كريستينا زانديز، عضو حملة «التغيير من من أجل توتنهام» في تصريحات لـبي إيه ميديا: «حتى في حال فوزنا يوم الأحد، لا يهم ذلك لا زلنا نرغب في حدوث التغيير، لا يجب أن تعود تلك الدائرة مجددا ولا يمكننا تحمل ذلك».
وأضافت: «نحن متعبون، الكثير من المشجعين لم يعودوا يأملون شيئاً في النادي وهذا شعور مروع أن ترى مدى سوء الأمور، نحن نعاني في الوقت الحالي ولا يجب أن يحدث هذا».
وغالباً ما تشعر جماهير توتنهام بالإحباط وذلك بسبب الغياب عن الفوز بالبطولات، حيث تعود المرة الأخيرة إلى عام 2008، حينما فاز الفريق بلقب كأس الرابطة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
توتنهام
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