الجمعة 14 فبراير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

القادسية يقلب الطاولة على الشباب

القادسية يقلب الطاولة على الشباب
13 فبراير 2025 21:52

 
الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أنشيلوتي: لا أشعر بالقلق من انتقال فينيسيوس إلى السعودية
دوران يخطف نجومية «كلاسيكو» النصر والأهلي


حافظ القادسية على تواجده وسط الكبار في بطولة الدوري السعدي للمحترفين لكرة القدم.
وقلب القادسية تأخره 1-2 أمام مضيفه الشباب إلى انتصار مثير ومستحق 3-2،، ضمن المرحلة الـ20 للمسابقة.
وبادر الأرجنتيني كريستيان خوانكا بالتسجيل لمصلحة الشباب في الدقيقة 16، فيما تعادل المكسيكي جوليان كينونيس للقادسية في الدقيقة 49 .
وأضاف هارون كامارا الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 68، قبل أن تتضاعف معاناة القادسية، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد نجمه الجابوني المخضرم بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 79
وتحدى القادسية النقص العددي في صفوفه، بعدما أحرز علي عبدالله هزازي هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 83، وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 2-2، منح كينونيس النقاط الثلاث للقادسية، عقب تسجيله هدف الفوز القاتل للفريق الضيف في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للقاء.
وارتفع رصيد القادسية، الذي حقق فوزه الـ14 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين و4 هزائم، إلى 44 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.
في المقابل، توقف رصيد الشباب، الذي تكبد خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم مقابل 10 انتصارات وتعادلين، عند 32 نقطة في المركز السادس.

 

السعودية
الدوري السعودي
القادسية
الشباب
آخر الأخبار
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
اقتصاد
بعد حصولها على ترخيص من (ADGM).."آركابيتا" تتوسع إقليمياً وتفتتح مكتباً في أبوظبي
4 فبراير 2025
"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة امرأة تعرضت لحادث سير
علوم الدار
"الداخلية": الإسعاف الجوي ينقذ حياة امرأة تعرضت لحادث سير
اليوم 20:55
شفيونتيك تتنازل عن لقب الدوحة بـ«العقدة»!
الرياضة
شفيونتيك تتنازل عن لقب الدوحة بـ«العقدة»!
اليوم 21:11
بني ياس يكسب عجمان
الرياضة
بني ياس يكسب عجمان
اليوم 21:09
زيلينسكي يلتقي قادة الاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن
الأخبار العالمية
زيلينسكي يضع شرطا للقاء بوتين
اليوم 21:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©