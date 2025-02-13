القادسية يقلب الطاولة على الشباب



الرياض (د ب أ)



حافظ القادسية على تواجده وسط الكبار في بطولة الدوري السعدي للمحترفين لكرة القدم.

وقلب القادسية تأخره 1-2 أمام مضيفه الشباب إلى انتصار مثير ومستحق 3-2،، ضمن المرحلة الـ20 للمسابقة.

وبادر الأرجنتيني كريستيان خوانكا بالتسجيل لمصلحة الشباب في الدقيقة 16، فيما تعادل المكسيكي جوليان كينونيس للقادسية في الدقيقة 49 .

وأضاف هارون كامارا الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 68، قبل أن تتضاعف معاناة القادسية، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد نجمه الجابوني المخضرم بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 79

وتحدى القادسية النقص العددي في صفوفه، بعدما أحرز علي عبدالله هزازي هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 83، وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل 2-2، منح كينونيس النقاط الثلاث للقادسية، عقب تسجيله هدف الفوز القاتل للفريق الضيف في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للقاء.

وارتفع رصيد القادسية، الذي حقق فوزه الـ14 في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تعادلين و4 هزائم، إلى 44 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد الشباب، الذي تكبد خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم مقابل 10 انتصارات وتعادلين، عند 32 نقطة في المركز السادس.